توهّج أفريقي وحضور عربي مشرّف بمونديال الناشئين

قوة غانا وصحوة مالي وعناد النيجر علامة فارقة في ملاعب الهند

{ الهند – وكالات: شهدت مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقامة حاليًا في الهند، تألقًا أفريقيًا ملحوظًا، من خلال توهج منتخبي غانا ومالي. وحجزت منتخبات غانا ومالي والنيجر، مقاعدها في ثمن النهائي، أما غينيا تمتلك فرصة ضعيفة للتأهل أيضا، في الوقت الذي يحمل فيه منتخب العراق، لواء العرب في المونديال، بفضل تألق النجم محمد داوود. وتم تقسيم منتخبات البطولة إلى 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات، تصعد من خلالها الأول والثاني لدور الـ 16، بالإضافة للانتظار حتى نهاية مباريات دور المجموعات، لاختيار أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

قوة غانا

تصدر منتخب غانا، المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين وخسارة وحيدة. وافتتحت غانا، مشوارها بالانتصار على كولومبيا بهدف نظيف، عن طريق إبراهيم صادق في الدقيقة 39 . لكن منتخب النجوم السوداء، لم يحافظ على تألقه المعهود، وخسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف أحرزه أيو أكينولا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء. ونجح منتخب غانا، في تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، باكتساح البلد المضيف الهند، برباعية نظيفة.

صحوة مالي

سقط منتخب مالي، أمام باراجواي في مباراة مثيرة بنتيجة 2-3، في الجولة الأولى من دور المجموعات. لكن منتخب نسور مالي، أعاد ترتيب الأوراق من جديد، وضرب المنتخب التركي بثلاثية نظيفة، عن طريق دجيموسى تراوري ولاسانا نداي وفودي كوناتي. وواصل منتخب مالي عروضه القوية، وأسقط نيوزيلندا بنتيجة 3-1، لينجح في العبور لثمن النهائي عن طريق احتلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف المتصدرة باراجواي (9 نقاط).

عناد النيجر

استهلت النيجر، مشوارها في مونديال الناشئين بحصد 3 نقاط ثمينة أمام كوريا الشمالية، عن طريق سليم عبد الرحمن في الدقيقة 59 . لكن النيجر تعثرت في الجولة الثانية، بالخسارة برباعية مذلة أمام منتخب إسبانيا. وتلقى منتخب النيجر، خسارته الثانية أمام البرازيل، في المباراة التي انتهت بفوز السامبا 2-0 . وظل ممثل أفريقيا، ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط، ليبلغ ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

فرصة غينيا

بدأ المنتخب الغيني، مشواره في مونديال الناشئين، بالخسارة 1-3 أمام إيران، التي تأهلت لثمن النهائي. وبدأت غينيا، في تصحيح المسار، خلال الجولة الثانية بالتعادل الإيجابي 2-2 مع كوستاريكا. ودخلت غينيا، مواجهة ألمانيا الأخيرة، لمحاولة الفوز لكن الماكينات الألمانية تغلبت عليها بنتيجة 3-1 . وأصبحت غينيا، في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، في انتظار باقي نتائج المجموعات الأخرى، لتحديد مصير تأهلها لثمن النهائي.

تألق العراق

فقد منتخب العراق، نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره بالمونديال، بتعادله المخيب أمام المكسيك رغم تقدمه المبكر عن طريق محمد داوود في الدقيقة 16 . لكن سرعان ما استعاد منتخب أسود الرافدين، الانتصارات بفوز مستحق 3-0 أمام تشيلي في الجولة الثانية، بفضل ثنائية محمد داوود وهدف عكسي.