لماذا التدخل في الشؤون الداخلية ؟

كثرت في الآونة الأخيرة تصريحات من قبل المسؤولين الايرانيين وكذلك حليفتها تركيا حول موضوع الأستفتاء في شمالنا الحبيب كردستان العراق .. وبدأ التهديد بضرب كردستان دون الرجوع الى الحكومة المركزية انتم كدول جوار عليكم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لان هذا موضوعنا نحن العراقيين واذا كنتم متخوفين من كردستان فقد اعلنتم بغلق الحدود مع شمال العراق والمحاذية على بلدكم وهذا شيء من حقكم واقول لكم اتركوا حل الموضوع بين الكرد والحكومة المركزية …

لقد سبق وان كتبت عن استفتاء كردستان قبل هذا الموضوع ونحن كعراقيين غير راضين على هذا الانفصال لان تربطنا علاقات عميقة مع اخواننا الاكراد هذا من ناحية اما الناحية الاخرى … فأن ضعف الحكومة المركزية ومع الأسف أقولها هي التي اوصلتنا في تدخل مثل هذه الدولتيين والتي تخاف على مصالحها اكثر من مصلحة العراق ..

واكيد مثلما ذكرت سابقا نحن نرفض الأنفصال لأننا نريد عراقا قويا موحدا بكل طوائفه وقومياته …

لقد كانت الدولة العراقية في زمن النظام السابق قوية جدا واتذكر عندما وقفت الجماعات الكردية ضد الحكومة آنذاك حوصرت كل المناطق والمحافظات الشمالية الكردية من قبل النظام بحيث جعلهم يعترفون بالحكومة المركزية ونحن حاليا لانريد ان فعل هذا الشيء لكن هناك وسائل نستطيع من خلالها أرضاء اخواننا الاكراد ووضع النقاط على الحروف …

لذا يجب على الحكومة العراقية ان تتاخذ القرار بعدم تدخل هاتيين الدولتيين في شؤوننا الداخلية حتى تقوى دولتنا مستقبلا وحتى يبقى العراق السد المنيع لكل الدول المجاورة وان يعود الى عهده السابق وهذا اكيد ما يتمناه كل فرد عراقي شريف …..

عادل الربيعي