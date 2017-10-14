الرؤية المعاصرة لتمكين المرأة – منى حيدر الطائي

أصبح مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة في معظم الدول ، خاصة في مجال التنمية الإجتماعية، وفي كتابات المرأة؛ حيث حلَّ مفهوم التمكين جوهريًّا – سواء في مناقشة السياسات، أو البرامج – محلَّ مفاهيم النهوض والرفاهية، ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، وشكَّل أحد المفاهيم الرئيسة في المؤتمرات المحلية والدولية.

تأتي هذه المقالة لتبين دور المرأة وتوضح أهميتها بوصفها شريكة أساسية للرجل في عملية التنمية التي من المتوقع أن يشهدها االبلد من خلال تمكينها من ممارسة دورها الحقيقي في البيئة وحل المشاكل التي قد تعترض عملها ونهوضها.

ممارسة الاعمال

لغرض الارتقاء بدور المرأه في العمل وتمكينها من ممارسة مختلف الانشطة والاعمال جنبا الى جنب مع الرجل في سوق العمل وميدانه ، فانه من الضروري ان يتم تأطير هذا الدور والعمل على تشجيعه وممارسته ضمن اطار مؤسسي وقانوني وثقافي واجتماعي مناسب لطبيعه المرأه في هذه البيئة سواء كانت المرأة أماً أو معلمة أو تدير مشروعاً، فإن الكثير يتوقف على نجاحهاً. وتشير الأدلة إلى أنه إذا توافرت للمرأة الفرص المتساوية فى الحصول على التعليم والتدريب يمكن لها أن ترفع مستوى معيشة أسرتها وتساهم في بث روح جديدة في الاقتصاد المحلي. اذا ماراجعنا أدوار المرأة الحيوية والفاعلة في عصور ازدهار الاسلام ، واذا ما اجرينا جولة سريعة في كتابات المجددين من مفكري ومفكرات الاسلام ، نجد دعوة صريحة الى ضرورة إحياء مفاهيم ومبادئ الاسلام فيما يتعلق ليس فقط بحقوق المرأة الفردية ولكن ايضا بواجباتها النهضوية . من هذه الواجبات المشاركة السياسية والتي تعتبر ، في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد واجب ، اكثر منها حق ، ومسئولية على كل فرد قادر رجل او امرأة ان يشارك في حملها لانقاذ مجتمعنا المضطرب مما هو فيه ، كما أن خروج كثير من النساء للعمل لم يعد “حقا” يوهب لهن وإنما ضرورة اقتصادية فرضها على كثير من الأسر نمط الانتاج المعاصر وفشل السياسات الاقتصادية والتنموية . اذا فخروج المرأة الى المجال العام أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تتطلب التضحية من قبلها والمساندة من قبل الزوج والاسرة . نعم ، ان خروج المرأة له تكليف وعبء أكثر منه تشريف وكسب .

مفهوم التمكين

أن تأصيل مفهوم التمكين شرعيا يشير الى وجوب فهم الرجال واعترافهم بحقوق النساء وكفهم عن ظلمهن بالزامهن منزلة دونية ماانزل الله بها من سلطان والتي نتجت عن تفسيرات بعضها كان ابن بيئته وبعضها كان متخلفا عن تلك البيئة لمبادئ ونصوص اسلامية . وللأسف تسربت هذه التفسيرات الى كثير من الخطاب الاسلامي كجزء من الدين لايقبل النقد او المراجعة او التجديد .إن الرؤية الاسلامية لتمكين المرأة تعمل على الدفع لتوظيف طاقاتها وحشد امكاناتها ليس من اجل الخلاص والانعتاق الفردي فحسب ، ولكن ايضا من اجل عملية التغيير والتنوير الاجتماعي الشاملة .

وليس فقط كعاملة وناشطة في المجال العام الاقتصادي والسياسي ، ولكن ايضا كمتقنة لدورها الذي لايقل خطورة في المجال الخاص للأسرة الصغيرة وفي نطاق الشبكات الاجتماعية المتوسطة كالأسرة الممتدة ومجتمعات الجوار . ذلك لأن أي تحقير او تقليل من شأن هذه الأدوار انما يجني على المرأة نفسها قبل جنايته على من حولها في محيطها الأسري والعائلي والمجتمعي الحميم .

إن تحرير مصطلح التمكين ليناسب مجتمعاتنا يتطلب النأي به عن مفهوم الفردية والذي صاحب تمكين المرأة الغربية وادى الى تفسخ الاسرة والمجتمع . ينبغي أن نرعى ونحافظ ونشجع طبيعة وعلاقات الاسرة الممتدة وعلاقات الجوار كشبكات اجتماعية تحمي المرأة والطفل والرجل من امراض وكوارث الفردية الانانية والتي يرزح تحت عبئها الغرب وينادي العقلاء فيه الى ضرورة الرجوع الى العلاقات الجمعية الداعمة للأفراد وعدم الانجرار وراء الانجازات الفردية المنقطعة الصلة بمصلحة الجماعات والمجتمع .

وهكذا يمكن بلورة ماهية وأهداف وكيفية تمكين المرأة العربية المعاصرة في النقاط التالية :

1- يجب أن تنطلق المرأة الى العمل الخاص والعام من خلال رؤية شاملة لحياة الإنسان في هذه الدنيا كونها فرصة لترقيه وتساميه اللامحدود – عن طريق النضال الداخلي والخارجي – وليس باعتبارها سباقا محموما على اللذائذ والمتع المادية الرخيصة

2- رفض لذوبان شخصية المرأة وانمحائها في شخصية الرجل بقدر ماهو رفض لتكريس الانانية الفردية في نفسيتها فتعيش في عالم انعزالي مسور بطموحات فردية مصادمة للجانب الطبيعي والإجتماعي في تركبيها وتركيب كل إنسان ذكرا أم أنثى.

3- رفض تقديس تطبيقات المسلمين وتفسيراتهم لنصوص الاسلام تحت تأثير مراحل تاريخية وثقافية معينة بقدر ماهو رفض الانجرار الاعمى غير المميز لنماذج التمكين التغريبية ، خاصة تلك التي تنبثق من السخط على الانوثة والرغبة في الترجل باعتبار ان تحرير وتمكين المرأة يقاس بمدى اقتراب جوهرها ومظهرها من الرجولة.

الفصل التعسفي

4- عدم الفصل التعسفي بين تمكين المرأة الفردي ونهضة مجتمعها وامتها ، والعمل على تعبئة طاقات النساء للقيام بثورة تحررية شاملة على المستوى النفسي والاجتماعي والثقافي والســــــياسي في اطار قيم الاسلام . ذلك لأن نهضة المجتمع ستعود بالخير والازدهار اول ما تعود على افراده نساءْ و رجالا

5- الاستفادة من تجارب النساء في ثقافات مختلفة ومنها الغربية ، مع الاحتفاظ دائما بحق قيول او رفض ما يطرح علينا من قبل المنظمات النسائية العالمية بما يتوافق مع خصوصية ثقافاتنا وتحديات ظروفنا . واذا كانت الناشطات الغربيات يشترطن اتباعا حرفيا سلبيا لمشاريعهن ورؤاهن ، فان هذا نوع آخر من انواع التسلط والهيمنة ، حيث يؤدي بنا الى الانعتاق من ربقة السيطرة غير الشرعية لجهل الرجال والتقاليد البالية الى الوقوع تحت هيمنة الناشطات الغربيات ورؤاهن في التمكين والتحرر .