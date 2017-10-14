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حق الكلام – فيصل جاسم العايش

من حقك أن ان تفتح فمك لينظف لسانك بما تريد ان تقوله من كلام ، ولكن ليس من حقك أن تستعمل هذه القدرة العجيبة على النطق في النيل من الآخرين دون وجه حق!.

الكلام حق للجميع ، انطق بما تشاء ، في اي موضوع كان ، وفي اي زمان ومكان ، فهذه نعمة أعطاها الله للانسان دون سواه من مخلوقاتته ، ألم يقولوا ان الانسان حيوان ناطق ، نعم فهو الوحيد الذي يجيد استعمال الفعل والفاعل والمفعول به والحال والتمييز سواء كان يعرف قيمتها النحوية أم لا ، فالمهم انه يعبر باللغة عن مكنونات مايريد التفّوه به من جمل تضيق وتتسع حسب مقتضى الحال.

ولكن هناك نفراً من المتكلمين لا يجيدون استعمال هذه النعمة الجليلة فتسمع منهم في الطرقات ما تخجل منه الاحجار والاشجار ، بذاءة وحمقاً وسلوكاً أجوف ولا ينّم عن ذوق ولا عن أخلاق!.

انهم فيالق من الحمقى وخاصة من المراهقين الذين ينطقون بالفاظ ذميمة مذمومة تشيح عنها بعيداً لأنك لا تريد ان تسمعها ولا تريد لمن معك من زوجة واطفال ان يسمعوها لما فيها من قلة ذوق وعدم احترام للآخرين الذين تصادف وجودهم في المكان ذاته مع هذه الشلل او الافراد الذين يتنابزون فيما بينهم عن شكل فتاة ما تمر بالقرب منهم ، فيشبعونها غمزاً ولمزاً بالفاظ خالية من اي قيمة اعتبارية وذوقية ، ولا تمتلك سلطة طرد هذا الذباب البشري عنها ، ووضع الجامعة الحديدية بين اياديهم لأنك لست شرطياً مسؤولاً عن الحفاظ على الاخلاق !.

يقول الروائي دان بروان في (شفرة دافنشي) ! هنالك الكثير من الحمقى ممن يتكلمون في الحانات فقط بعد ان يشربوا النبيذ دون ان يتسببوا باي ضرر في المجتمع ، وكان يتم اسكاتهم فوراً، أما الآن فلهم كل الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل!.

اذن ، لا يستطيع أحد أن يسكت هؤلاء الحمقى عن ايذاء الآخرين بالفاظهم النابية ، دون ان نتمكن من اعادة بناء الانسان منذ مرحلة الطفولة صعوداً بإتجاه العمر ، ولن تنفع معهم ما كنا نسميه شرطة الآداب التي كانت موجودة في زمان سابق ، لتردع هؤلاء الصبية الذين يخدشون الذوق العام !.