علاوي: دولة المؤسسات الضمان الوحيد لإستقرار العراق

بيان رئاسي ينفي نقل معصوم رسالة من بغداد إلى أربيل

بغداد – الزمان

نفت رئاسة الجمهورية ماتردد عن نقل الرئيس فؤاد معصوم رسالة أو شروطاً من الحكومة العراقية إلى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أو حكومة إقليم كردستان خلال زيارته إلى محافظة السليمانية.

ونفى المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان امس(نفيا قاطعا أنباء صحفية زعمت أن معصوم يحمل رسالة أو طلبات أو شروطاً من الحكومة العراقية أو أية جهة رسمية أو شبه رسمية إلى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أو حكومة إقليم كردستان خلال زيارته الطارئة إلى مدينة السليمانية).

وأوضح ان (الزيارة تهدف إلى بحث تطورات الأزمة الراهنة لبلورة الحلول العاجلة التي تضمن تجنيب بلادنا وشعبنا المخاطر وضمان البحث عن حلول سلمية عبر العودة إلى التفاهم والحوار بين أبناء الشعب الواحد). وبحسب البيان فأن(رئيس الجمهورية يمتلك أفكارا وتصورات بناءة خاصة في هذا الشأن). وتحدثت تقارير صحفية عن حمل معصوم رسالة من رئيس الوزراء تتضمن 6 مطالب تتمثل بتسليم المطارات وأبار النفط واقالة محافظ كركوك.

وكان معصوم قد أكد أهمية التنسيق المشترك بين الأطراف السياسية كافة لوضع حلول مناسبة للأزمة الراهنة.

ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عنه لدى لقائه وفدا من المجلس الأعلى الإسلامي تشديده على (أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب).

من جهته قدم الوفد الذي كان برئاسة همام حمودي في مستهل اللقاء التعازي لمعصوم بوفاة الرئيس السابق جلال الطالباني، مؤكداً(ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تهدئة الأوضاع من خلال الاحتكام إلى الحوار والالتزام بمبادئ الدستور).

توسيع آفاق

وأستقبل معصوم في قصر السلام ببغداد السفير الروماني لدى بغداد ايكوب برادا وأكد له (ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال تفعيل الاتفاقات الثنائية في المجالات كافة).

وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فقد (جرى خلال اللقاء الحديث عن المستجدات السياسية، لاسيما العلاقة المتأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان،

بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وفد معهد السلام الامريكي وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة.

وقال بيان تلقته(الزمان) امس ان الجانبين بحثا ايضاً (جهود البرلمان في تطويق الازمات التي تعترض العملية السياسية، كما ناقش اللقاء ملف المصالحة المجتمعية ودورها في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر).

واستقبل الجبوري امس حمودي وبحثا تفعيل دور البرلمان في حسم القوانين والمسائل المهمة بأسرع وقت.

وقال بيان لمكتب حمودي أن الاخير قدم للجبوري دعوة لحضور الإحتفالية المركزية لتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المزمع اقامتها في الأول من شهر صفر.

وشدد حمودي على (وجوب عدم الإخلال بقرارات مجلس الوزراء والنواب أزاء الإستفتاء المشؤوم)، مؤكداً (ضرورة إدامة التنسيق وتوحيد الموقف الحكومي والبرلماني تجاه الإجراءات التي انسجمت مع الدستور والتي سبق وان تم التصويت عليها بعد اتخاذ قرار الاستفتاء من قبل قادة الإقليم).

من جهته، اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ان بناء دولة المؤسسات هو الضمان الوحيد لاستقرار العراق واصلاح مساره السياسي والأمني والاقتصادي.

ونقل بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى بغداد سالم الزمانان ان (مسيرة الاصلاح ما تزال طويلة والوصول بالبلد الى حالة السلام والاستقرار تتطلب وجود مؤسسات رصينة تحترم القانون ولا تبنى على أساس المحاصصة وتعمل مهنياً وهدفها دائما ضمان كامل حقوق المواطنين).

مشيداً بـ(دور الكويت المساند لوحدة العراق الذي تجلّى واضحا في البيان الأخير للخارجية الكويتية الداعم لعراق واحد باستقلاله وسيادته وامنه).

حوار ثنائي

الى ذلك، اكد علاوي ان حل أزمة الاستفتاء يتطلب حواراً ثنائياً مباشراً بموازاة حوار وطني جامع يرسم خارطة طريق لمستقبل العراق. وشدد بحسب بيان تلقته (الزمان) امس خلال استقباله وفد اللجنة التنسيقية الشعبية الوطنية للاصلاح على (ضرورة البدء بحوار وطني حقيقي لازالة جميع العوائق والوصول الى عراق اتحادي ديمقراطي موحد، والعودة الى الدستور خاصة في المناطق المختلف عليها) .