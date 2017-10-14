الرافدين يوعز بإصدار الماستر كارد للمواطنين

خبير لـ (الزمان): إستخدام البطاقة يوفّر مبالغ تصرف على طبع العملة

الإسكان يناقش مع صندوق الإعمار تأهيل جسور ومعابر الأنبار

بغداد- شيماء عادل – تمارا عبد الرزاق

وصف الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري خطوة استخدام الماستر كارد في مصرف الرافدين بالجيدة وتسهل عملية التعاملات والتحويلات المصرفية كونها وسيلة اقتصادية مهمة للبلاد ، مؤكدا ان استخدام البطاقة ظاهرة حضارية وتوفر للحكومة اموالا تصرف على طبع العملة .

وقال الشمري لـ(الزمان) امس ان (الماستر كارد اصبح وضعه يشابه وضع العملة المحلية في التعاملات حيث يستخدم من قبل مصارف القطاع الخاص ومنذ مدة طويلة ونجح نجاحا كبيرا ولاسيما ان قسما من قطاعات الصيرفة باشر ايضا في استخداماته المصرفية).

لافتا الى ان (اصدار الرافدين تلك الكاردات سيسهم في عملية التحويلات المصرفية او التعاملات عن طريق هذا الكارد وليس بطريقة الايداع والسحب ولاسيما بعد التطور الكبير الذي وصل اليه العالم في مجال الصيرفة والمصارف).

واوضح الشمري ان (البطاقة تساعد ايضا باستخدامها في التحويلات العالمية وبالتالي تعد وسيلة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعويد المواطنين على عدم حمل العملة عند التنقل بين المحافظات او الدول).

مبينا انه (بالامكان توزيع تلك البطاقة في الاماكن والاسواق التجارية ويتم استبدال عملية تداول العملة الورقية بالماستر كارد الذي سيوفر مبالغ ضخمة كانت تصرفها الحكومة على طبع العملات الورقية حيث ينفق العراق سنويا 750 مليون دولار على طباعة العملة بينما الماستر كارد عند استخدامه سيغني الحكومة وتوفر المبالغ التي تصرف على طبع العملة سنويا وبالامكان الاستفادة من مبالغ الطبع في دعم قطاعات استثمارية وغيرها). مؤكدا ان (التعامل بالبطاقة طريقة جيدة وحضارية ولها اهمية في تسهيل عملية التعاملات المصرفية).

شرائح اخرى

وأعلن المصرف عن إصدار إحدى أدوات الدفع الالكتروني الماستر كارد الدولية للموظفين والمتقاعدين والمواطنين وشرائح أخرى من المجتمع. وقال بيان امس ان (المصرف ولأول مرة أوعز لفروعه إصدار أدوات الدفع الالكتروني الماستر كارد التي تستخدم داخل وخارج العراق وتكون مقبولة في جميع أجهزة الصراف الالي المرتبطة بشبكة ماستر كارد بالاضافة الى نقاط البيع), مشيرا الى ان (السلف والقروض التي تمنح للموظفين تكون عن طريق تلك البطاقات وكذلك توطين رواتبهم الكترونيا).

على صعيد اخر بحثت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي مع مدير صندوق اعادة اعمار العراق مصطفى الهيتي ونائب محافظ الانبار علي فرحان جهود اعادة اعمار الجسور والمعابر الرئيسية في المحافظة.

مواعيد مباشرة

وقال بيان للمركز الاعلامي في الوزارة تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء تطرق الى مواعيد المباشرة باعادة تأهيل الجسور والمعابر القائمة على الانهر والقنوات المائية في القاطع الغربي لطريق المرور السريع ط1 الذي يربط البلاد في منفذ طريبيل الحدودي بعد ان تم تأمين المبالغ اللازمة لهذا الغرض).

وبينت اوسي ان (اعمار الجسور يجب ان يكون من اولويات المشاريع الممولة من قرض البنك الدولي وتم اعداد خطة متكاملة لاعادة تاهيلها واعادتها الى وضعها الطبيعي), مشيرة الى ان (الوزارة بصدد استكمال الاجراءات اللازمة لتأمين المبالغ لاعادة اعمار الجسور العابرة للوديان), مؤكدة ان (الوزارة تبذل جهودا استثنائية من خلال تبسيط الاجراءات وخلق البدائل وبما يمكن من انجاز اعمارها باقل الكلف وضمن الاوقات الزمنية المحددة).

من جانبه اثنى الهيتي على الدعم الذي تقدمه اوسي للصندوق بتنسيب ملاكات جيدة من الوزارة للعمل مع الصندوق, معرباً عن (ارتياح البنك الدولي لحسن تنفيذ المشاريع التي اسندت الى الوزارة وبشكل خاص مشاريع الجسور).

وتابع المركز ان (مديرية بلدية قضاء الصويرة التابعة لمديرية البلديات العامة باشرت باعادة تأهيل الطريق الرابط بين قضاء الصويرة وناحية جبلة بمحافظة بابل بدأ من سيطرة الشاملة الواقعة جنوبي القضاء الذي يعد الشريان الرئيس لحركة المرور بين محافظتي واسط وبابل ويخدم عشرات القرى بين المحافظتين). وبين المركز الاعلامي ان (أعمال التأهيل تضمنت قشط الشارع وصبه بالكونكريت كخطوة اولى للتهيئة لأعمال الأكساء بالأسفلت لممري الذهاب والاياب), مشيرا الى ان (العمل يجري ضمن الموازنة التشغيلية لعام 2017).