النقل يمنح مستشفى الطفل 100 مليون دينار لعلاج السرطان

الكرخ يستخدم طباعة ثلاثية الأبعاد لتعويض جزء مفقود من الجمجمة

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة النقل منح مستشفى الطفل للامراض السرطانية 100 مليون دينار لشراء بعض الأجهزة والمعدات الطبية والادوية الضرورية التي تسهم في علاج المرضى . فيما اعلنت مدينة الامامين الكاظمين التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ عن نجاح عملية لتعويض جزء مفقود من الجمجمة من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن رئيس الفريق الطبي عمار ياس القول ان (فريقا طبيا متخصص في جراحة الوجه والفكين و جراحة الجملة العصبية اجرى عملية لمريض يبلغ من العمر 27 عاما قد تعرض مسبقاً لحادث سير).

اجراء فحوصات

واضاف ان (الحادث ادى الى فقدان الجزء الجبهي من الجمجمة وبعد اجراء الفحوصات قرر الفريق اجراء عملية لتعويض الجزء المفقود).

واوضح ياس ان (فريق الجملة العصبية قام بفصل التصاق انسجة الدماغ عن انسجة الجبهة ومن ثم قام فريق جراحة الوجه والفكين بتثبيت صفيحة التيتانيوم و خياطة السدلة). وتابع ان (هذه العملية الأولى من نوعها في المدينة الطبية حيث تم استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الإبعاد لغرض دراسة إبعاد الجزء المفقود وتحضير الشبكة مما يقلل من مدة العملية بنسبة 50 بالمئة). واعلن مدير عام الدائرة جاسم لطيف الحجامي عن انطلاق فريق طبي متكامل ذي اختصاصات مختلفة إلى محافظة صلاح الدين لمساندة الحشد الشعبي. وقال الحجامي ان (الهدف من ذلك هو لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لقوات الحشد من خلال الفريق الذي يضم اختصاصات طبية مختلفة ومنها اختصاص جراحة عامة وجراحة العظام والكسور واختصاصات أخرى باطنية واشعة و تخدير وصيدلاني فضلاعن طبيب مقيم ومقيم أقدم وملاكات صحية من مساعد مخدر ومعاون صيدلي وممرض جامعي وممرض).

كما افتتح الحجامي المركز العراقي التدريبي لفحوصات الرنين المغناطيسي للاطباء الرنين حيث يضمن منظومة حديثة فيما يخص التطورات العلمية والتشخيصية المعتمدة عالميا في اجراء الفحص الطبي ومن اجل توفير الفرصة امام طلبة البحوث والدراسات العليا من الاطباء وملاكات المستشفيات, كما افتتح مركز لتفتيت الحصى وتجهيزه بجهاز متطور ذي تقنية عالية يمتاز بقلة تعرض المريض وكذلك العاملين للاشعاع بالاضافة الى افتتاح مسرح لتأهيل المعاقين في مركز الحمزة وكذلك عيادة للاسنان في الكرخ .

شراء اجهزة

من جهة اخرى قررت الوزارة منح مستشفى الطفل للامراض السرطانية 100 مليون دينار لشراء بعض الأجهزة والمعدات الطبية والادوية الضرورية التي تسهم في علاج المرضى . وقال بيان امس ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي زار المستشفى استجابة لنداءات المواطنين وأهالي المرضى وجمعية زرع الأمل المجتمعية). مشيرا الى ان (الحمامي تجول في اروقة المستشفى متفقدا احوال المرضى كما التقى بمدير المستشفى والأطباء العاملين واطلع على ما تعانيه من ضعف في الامكانات), واضاف انه (قرر منح مبلغ 100 مليون دينار الى المستشفى من اجل شراء بعض الأجهزة والمعدات الطبية والادوية الضرورية التي تسهم في علاج المرضى). وتابع ان (منهج الوزارة مستمر في دعم ورعاية الحالات الانسانية المهمة في المجتمع التي بحاجة الى متابعة جادة من قبل المعنيين).