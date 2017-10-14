خط أنابيب كركوك – جيهان – كوفند شيرواني

هل سينقل نفطا أم سيشعل حربا ؟

النفط مادة قابلة للاحتراق هكذا تعلمنا في مادة العلوم التي حضرناها في المدرسة وهي معلومة ليست خافية حتى على الذين لم يرتادوا مدارسنا السيئة منها والجيدة . ديباجة غريبة اخترناها لمقالتنا المتواضعة هذه. المناسبة لأسترجاع هذه المعلومة حفزها خبر اعلان وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء 10/10 عن نيتها أعادة تأهيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك النفطية الى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر الأبيض المتوسط . والمشروع سيكون مسارا مباشرا لنقل النفط العراقي من حقول الشمال الى تركيا والأستغناء أو التجاوز عن المسار الحالي الذي تم تحويله الى خط جديد أنشاته حكومة الأقليم تعويضا عن جزء الخط المار في محافظة نينوى والذي تعطل بسبب التخريب منذ آذار 2014 . الأمر يبدو مفرحا وباعثا للسرور فالمشروع سيشمل بالتأكيد تأهيل وتطوير عدد كبير من الحقول والأبار النفطية في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والتي تأثرت كثيرا وتعرض بعضها للتخريب أبان اجتياح داعش لمساحات كبيرة من نينوى وصلاح الدين في حزيران من العام 2014.غير أن هذا المشروع الذي أعلنت عنه وزارة النفط سيواجه عوامل وصعوبات جغرافية وتقنية مهمة تحول دون أمكانية تنفيذه أهمها :

1- العامل الجغرافي : فالحكومة العراقية لاتمتلك حاليا حدودا مباشرة مع تركيا أذ أن جميع الأراضي المحاذية لتركيا تحت سيطرة قوات البيشمركة (قوات عسكرية كردية نظامية يشار اليها في الدستور العراقي باسم حرس الأقليم وتعد جزءا من منظومة الدفاع العراقية ) والتي توسعت كثيرا في المنطقة بهدف ملء الفراغ الأمني وحماية المنطقة بعد سقوط نظام صدام وتفكيك الجيش العراقي السابق في العام 2003.

2- الحقول المنتجة للنفط في كركوك تدار من قبل شركة نفط الشمال التابعة اداريا لوزارة النفط العراقية ويتسلم كافة العاملون فيها رواتبهم من الحكومة الأتحادية لكن أغلب محافظة كركوك (المصنفة ضمن المناطق المتنازع عليها أو مناطق المادة 140 من دستور العراق ) تقع تحت الحماية الأمنية لقوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كردستان وبالتالي فأن انتاج النفط منها يتطلب التنسيق والأتفاق بين حكومتي المركز والأقليم على غرار ماحصل في فترات سابقة .

3- العامل الفني : تم انشاء خط انابيب ( كركوك – جيهان ) وطوله 970 كم في أواخر السبعينيات (1976) وعمره بذلك أكثر من 40 عاما وتعرض للتخريب مرات عديدة من قبل جماعات ارهابية مختلفة أضافة الى عدم اجراء الصيانة اللازمة له لعدة سنوات على الأخص في التسعينيات ولهذا كله فالخط النفطي متهالك في أغلب أجزائه ومن الصعوبة أن تكون صيانته مجدية بل استبداله بآخر جديد .

4- العامل الأقتصادي : أضافة الى ما تقدم فأن الكلف الباهظة لصيانة أو تجديد الخط ومحطات الضخ التابعة له تستوجب تخصيصات مالية كبيرة يصعب توفيرها في ظل سياسة التقشف الحالية و الأستنزاف المستمر لموازنة الدولة في العمليات العسكرية الجارية في مواجهة عصابات داعش التي لا تزال تبسط سيطرتها على مساحات شاسعة من محافظة الأنبار غرب العراق. كل ذلك وضع الحكومة العراقية في مواجهة ازمة اقتصادية ثقيلة الوطأة تفاقمت مع عجز في الموازنة العامة يقارب (20) مليارا من الدولارات ومديونية بلغت (120)مليار دولار . هذه الأمور ستحدد ( لفترة عساها لاتطول) قدرة الدولة على انجاز مشاريع ضخمة يحتاجها الوطن والمواطن . من المؤكد أن هذه الصعوبات ليست غائبة عن تفكير الخبراء والفنيين في وزارة النفط العراقية وبعض المسؤولين في رئاسة الحكومة وبالتالي فأن المرجح أن الأمر برمته لا يتعدى ورقة ضغط سياسية جديدة تضاف الى اجراءات عقابية أخرى سبقتها للحكومة العراقية تجاه اقليم كردستان بدأت بايقاف الرحلات الجوية الدولية وتجميد المصارف الرئيسية والطلب من دول الجوار اغلاق المنافذ الحدودية ونقل ادارة شبكات الهاتف المحمول الى المركز. هذه الأجراءات أعتمدتها حكومة السيد العبادي تجاه الأقليم بهدف فرض حصار يرغم حكومة الأقليم على ألغاء نتائج الأستفتاء الذي اجري في 25/ 9وأسفر عن موافقة الأغلبية الساحقة (وبنسبة 93 بالمئة)من شعب الأقليم لصالح الأستقلال (أو الأنفصال كما يسميه البعض) عن العراق. وقد شاركت كركوك التي تتنازع عليها بغداد وأربيل في الأستفتاء الذي أثار توترا بين الأقليم من جهة والحكومة العراقية وقوى اقليمية من جهة اخرى . أن توقيت اعلان المشروع أمر يسترعي الأنتباه وهو يرجح فرضية ورقة الضغط السياسية. غير ان الحشود العسكرية الكبيرة من الجيش العراقي والشرطة الأتحادية و الحشد الشعبي في كركوك والموصل تشير الى بروز الخيار العسكري الذي قد يبدأ بحملة عسكرية عراقية (بمشورة عسكرية ايرانية كما يقال) لبسط السيطرة على مدينة كركوك وحقولها النفطية كافة متزامنة مع حملة عسكرية أخرى (وربما بأسناد وتنسيق مع وحدات من الجيش التركي) للسيطرة على معبر ابراهيم الخليل ومنطقة فيشخابور حيث يعبر الأنبوب النفطي الى ألأراضي التركية. الحملتان بات شنهما شبه مؤكد مع الحشود العسكرية الكبيرة التي تجمعت يوم 13/10 مقتربة من تخوم خطوط دفاع البيشمركة حول كركوك . هذا السيناريو السوداوي نأمل أن لانكون فيه على صواب سيكون أثيرا عند المتشددين من العسكر وعند الغلاة من قادة الحشد الشعبي والعنصريين من الساسة الذين عليهم جميعا أن لا ينسوا أو يتناسوا أن خطوة متهورة ستدفع المنطقة بأسرها الى أتون مواجهات مدمرة تحرق الأخضر واليابس و قبلهما النفط الذي سيزيد الحرب اشتعالا ودخانا وستراق بايدى اخوة الوطن الواحد دماء عراقية زكية وغالية (عربية أو كردية لافرق) لن تعوضها ثروات العالم من ذهب اسود أو أصفر .