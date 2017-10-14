إبنا شقيق الطالباني يدعوان البارزاني إلى التنحي

تحذير من قدوم الجيش العراقي إلى مناطق النزاع

بغداد- الزمان

ناشد السكرتير الشخصي للرئيس الراحل جلال الطالباني رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني تقديم إستقالته والإنسحاب من العمل السياسي نهائيا وإعطاء الفرصة للآخرين لقيادة الإقليم. وخاطب آراس شيخ جنكي الطالباني وهو إبن شقيق الطالباني وسكرتيره الشخصي البارزاني في رسالة وجهها اليه وتلقتها(الزمان) أمس (هذه هي المرة الثانية التي أكتب إليك رسالة مخلصة أدعوك فيها الى إستغلال فرصة صغيرة بقيت أمامنا لحل الأزمة الراهنة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية)، مضيفاً (لا أعتقد بأنني بحاجة الى تذكيرك بموقفي تجاه ما حصل سابقا، ولكن ما يهمني اليوم هو التهديديدات التي تواجه مناطق ما تسمى بالمتنازع عليها، فأنا أسمع هنا وهناك أحاديث تشير الى أننا سوف نخسر هذه المناطق بعودة قوات الحكومة الإتحادية والسيطرة عليها، وخصوصا المناطق النفطية التي تسيطر عليها القوى الكردية.وأعتقد بأنه إذا حدث ذلك فإن كل شيء سينتهي).

وتابع (أود أن أبلغك بأن هناك فرصة ضئيلة باقية أمامنا وهي إصدار الأمر من قبلك لإنقاذ مايمكن إنقاذه بوصفكم المسؤول الأول عن هذه الكارثة، ولا ننسى بأنك قلت قبل إجراء الإستفتاء بأنك ستتحمل تبعات أية تداعيات تنجم عن قرار الإستفتاء، وقد حان الوقت لتتقدم بخطوة تاريخية من خلال تقديمك للإستقالة من منصبك والتضحية لأجل الشعب)، مؤكداً انه (على يقين بأن التاريخ سيحسب لك هذا الموقف وسيروي للأجيال القادمة بأنك ضحيت بمنصبك من أجل مصلحة المواطن وإنقاذه من المحنة التي يعيشها اليوم).

مطلب صعب

وخلص جنكي الى القول (أعرف بأن هذا مطلباً صعباً وثقيلاً عليكم، ولكن القائد يجب أن يكون مستعدا للفداء والتضحية من أجل شعبه، وستبقى كبيرا بنظر شعبك إذا بادرت بتقديم تلك الإستقالة). وكان جنكي قد وجه قبيل الاستفتاء رسالة الى البارزاني دعاه فيها الى التراجع عن اجراء الاستدعاء محذراً اياه من العواقب والتداعيات التي سيخلفها جراء الرفض العراقي والاقليمي والدولي الشديد لمثل تلك الخطوة. الى ذلك، حذر مسؤول كردي رفيع من تداعيات الاستفتاء على مكتسبات شعب الاقليم.وقال مسؤول وكالة الأمن والمعلومات في الإقليم لاهور الشيخ جنكي وهو ايضاً ابن شقيق الطالباني، في بيان رثى فيه الطالباني من أن (الكرد يواجهون مخاطر بسبب القرار غير الناضج للاستفتاء)، محذرا (من خسارة شعب الإقليم لكل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم تتم العودة إلى الحوار مع بغداد).ورأى أن (القيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة بغية المحافظة على مكتسبات شعب كردستان) داعيا إياها الى (عدم الخوف من أية مبادرة للحوار مع بغداد وفي جميع الملفات العالقة بين الطرفين بما فيها المناطق المتنازع عليها).ووصف الشيخ جنكي، الطالباني بـ (الشخصية الإنسانية التي رفضت توقيع قرار إعدام أقوى طاغية على وجه الأرض)، متعهداً بـ(الاستمرار على نهج الراحل في الحفاظ على مكتسبات شعب كردستان ومحاربة الفساد وحكم الشخص الواحد في الإقليم. وفي اطار التحركات الداخلية).

هزة عنيفة

وفي بغداد، قال رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني حميد معلة، ان (التحالف الستراتجي بين الشيعة والكرد تعرض بسبب الاستفتاء الى هزة عنيفة لم يتعرض لها منذ أمد طويل)، مستدركاً ان (هذا الاستفتاء ربما يكون بارقة أمل ودافعاً لإعادة توصيف العلاقات بين المكونات والاقليم والمركز ووفق الدستور ومنح كل طرف صلاحياته).

وأضاف معلة في تصريح امس ان (الاستفتاء أنهى او سينهي طبيعة العلاقة والصلاحيات التي تمتع بها الاقليم بعد 2003). ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم الساعدي الى أن الزيارات التي قام بها البعض لكردستان شخصية ولن تؤثر في موقف الحكومة.ورأى في تصريح أن (تلك التصرفات شجعت البارزاني ومن معه على التمادي وجعلت منه دكتاتورا)، داعيا الأخير الى (التنحي وترك العمل السياسي لمن هو احرص على سلامة وحقوق الشعب الكردي).