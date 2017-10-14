العمل تشمل 796 مشروعاً بقانون الضمان الإجتماعي

الصناعة تدعو إلى دعم المنتج المحلي للنهوض بالقطاع

بغداد – داليا احمد

دعا وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني اتحاد الصناعات العراقي الى دعم جهود الوزارة وتوجهها نحو النهوض بالمنتج الوطني للنهوض بالقطاع الصناعي . وقال السوداني خلال تهنئة رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح الساعدي بمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس ادارة منظمة العمل العربية امس ان (الوزارة تعول على النقابات والاتحادات الصناعية وعلى دعم جهود احياء الصناعة الوطنية من خلال الندوات واللقاءات الاعلامية لرسم صورة واضحة عن الاشواط والمراحل التي قطعتها الوزارة في سبيل اعادة تفعيل المنتج الوطني ليكون منافسا للمنتجات المستوردة التي تسببت بحالة اغراق السوق المحلي)، واضاف ان (بعض الشركات والمصانع التابعة للوزارة لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي لبعض المواد والتجهيزات الغذائية والصناعية)، مشيرا الى ان (مجلس الوزراء صادق على دعم حماية بعض المنتجات المحلية الرائدة خاصة صناعة لبن الزبادي لكون الثقل الاكبر يعود للقطاع الخاص في انتاج مواد الالبان).

وضع طبيعي

وتابع ان (هناك صناعات اخرى عادت الى وضعها الطبيعي بعد تأهيل خطوط انتاجها وبامكانها سد حاجة السوق خلال اقل من سنة بضمنها الصناعات الجلدية والنسيجية والبلاستك).

مؤكدا (ضرورة التثقيف والتوعية نحو دعم المنتج لما من شأنه النهوض بالقطاع الصناعي).

من جهته قدم الساعدي (درع الاتحاد للسوداني وعد توليه للمنصب دليلاً على جهوده الحثيثة في اعادة العراق الى وضعه الطبيعي في محيطيه العربي والاقليمي ودوره الريادي في حل ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة خاصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي). من جهة اخرى وافقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول 796 مشروعا بقانون الضمان الاجتماعي. وقال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو ان (هذه القرارات اصدرت في ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المتخصصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته)، مشيرا الى (قيام الدائرة بمنح 1385 تأييد خدمة للعمال المشمولين بالقانون للذين عملوا في الشركات التابعة للقطاعات الخاص والتعاوني والمختلط لغرض احتساب مكافأة نهاية الخدمة او عند الاحالة الى التقاعد).واوضح الحلو ان (عدد طلبات الزيارات التفتيشية للمشاريع المضمونة والجديدة بلغ 840 طلبا تم تنفيذها من قبل قسم تفتيش العمل التابع لدائرة التشغيل والقروض).مشيرا الى ان (القسم مستمر باصدار كتب براءة الذمة للمشاريع المسددة ما بذمتها من اشتراكات وارسالها للجهات المعنية لتأييد سلامة موقفها). واعلنت الوزارة عن قيام دائرة التدريب المهني بتدريب 1593 لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان (الدائرة تقيم الدورات في 38 مركزا تدريبياً في بغداد والمحافظات فضلا عن تقديم الخدمات لشرائح متعددة من المجتمع وخاصة الباحثين عن العمل العاطلين او الراغبين بتحويل مساراتهم المهنية وكذلك العديد من النشاطات التي تشمل تدريب طلبة المعاهد والمدارس الصناعية ضمن ورش مراكز التدريب التابعة لها التي تنفرد بتقنياتها وحداثتها ومدربيها).

تدريب نازحي

مشيرا الى (تدريب 256 طالباً و1181 باحثا عن العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكذلك تدريب 93 متدربا بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي فضلا عن تدريب 16 نازحاً و47 يتيماً)، واضاف ان (عدد المتخرجين من الذكور بلغ 608 متدربين ومن الاناث 985 متدربة توزعوا بين الدورات ليكون عدد المتخرجين من الدورات التعليمية 440 متدربا في حين بلغ عدد المتخرجين من الدورات المهنية 697 متدربا ومن الدورات الريادية 422 متدربا اما الدورات التطويرية فقد تخرج منها 18 متدربا).