تجهيز المناطق المحررة بمفردات البطاقة التموينية

التجارة تبحث مع مصر تنفيذ مشاريع إستثمارية وعمرانية

بغداد – شيماء عادل

بحثت وزارة التجارة مع وفد مصري سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الميزان التجاري بين البلدين بالاضافة الى المشاريع الاستثمارية والعمرانية في العراق . وقال وكيل الوزارة الاقدم وليد حبيب الموسوي في بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (جرى خلال المباحثات طرح وجهه نظر الحكومة لفتح افاق التعاون مع مصر وبما يضمن المصالح المشتركة بينهما وزيادة حجم الميزان التجاري الذي تراجع خلال السنوات الاخيرة حيث تم عرض المشاريع الاستثمارية والعمرانية التي من الممكن التعاون بها عبر تشكيلات الوزارة من خلال تسجيل الشركات المصرية لدى دائرة تسجيل الشركات وشركات الغذاء والسيارات والانشائية والاسواق المركزية).

استيراد سيارات

واضاف انه (تم طرح مشروع استثمار بناء السايلوات والمطاحن وكذلك استيراد السيارات المصرية بالاضافة الى امكانية التعاون على استيراد مواد انشائية لشركة المواد الانشائية واعطاء وكالات حصرية لشركات الوزارة بالمواد والمنتجات المصرية والبدء بخطوات عـــــــــملية وميدانية للتـــــــــعرف على حاجة الســــــــــوق العراقية من خلالها).مشيراً الى (الخبرات المصرية المتطورة في كل القطاعات والتي ستحقق للجانبن مكاسب كبيرة فيما لو استغلت لصالح البلدين كون العراق يعمل الان بنظام السوق المفتوح ويدعم القطاع الخاص).

داعياً الجانب المصري الى (اقامة معرض دائم على ارض معرض بغداد الدولي للمنتجات المصرية ليكون مركزا تجاريا مصريا متخصصا بكل القطاعات والمجالات التي يحتاجها السوق العراقي كونه سوقا مفتوحا وجاذبا).

مؤكداً (استعداد الوزارة لعقد اتفاقية مع الجانب المصري بالاضافة الى الحصول على اجازات الاستيراد من شركة المعارض التي تسرع في عجلة التعامل التجاري وكذلك الاستفادة من بنايات الوزارة وشركاتها لاقامة مـــــــشاريع استثمارية لتحقيق الفائدة والمردودات لكلا الطرفين).

تطوير علاقات

من جانبه اكد رئيس الوفد عادل رحموي (استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والمساهمة في اعمار مناطق العراق المحررة بالاضافة الى تذليل العقبات من اجل زيادة التعاون المشترك).

وقال ان (لدى الشركات المصرية مشاريع تسهم في تأهيل الشباب العراقي من خلال توفير فرق العمل ونقل الخبرات المصرية في مشاريع كبيرة في العراق), مرحباً بمبادرة الموسوي (باقامة مركز تجاري متخصص في معرض بغداد الدولي عبر عقد اتفاقية لتوفير كل المستلزمات من مخازن وموقع وغيرها من الامور اللوجستية).

فيما اعلن الوزير سلمان الجميلي عن الاستمرار في عملية تجهيز المفردات الغذائية في المحافظات والمناطق المحررة من داعش.

وقال الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة استطاعت تهيئة خزين جيد من المفردات الغذائية لمحافظات الموصل والانبار وصلاح الدين من خلال مخازن قريبة نستطيع من خلالها ايصال حصة المواطنين بوقت قصير عبر الاسطول الناقل العائد لشركات الوزارة الذي استطاع بجهود استثنائية تأمين احتياجات جميع المناطق من المواد الغذائية).

لافتا الى ان (الملاكات العاملة في الوزارة واصلت عمليات تجهيز المفردات الغــــــــذائية لجميع مناطق البلاد بعد العقود التي ابرمتها لجنة التعاقد المركزية في ديوان الوزارة مع المناشئ المحلية والعالمية لاستيراد مواد الــــــــسكر وزيت الطعام والرز والطحين وحسب الضـــــــوابط المعتمدة في العقود الحكومية والصــــــــلاحيات المخولة للوزارة).

واضاف ان (الوزارة استطاعت توفير المفردات الغذائية الاساسية لجميع مناطق العراق وتجهيزها وفق خطط تعدها اقسام التسويق في شركات الغذاء وبطريقة تضمن ايصال استحقاقات المواطنين في مناطق البلاد فضلا عن متابعة الاجهزة الرقابية المنتــــــــشرة في المحافظات عمليات التجهيز من مخازن الوزارة والتدقيق بنوعية المواد قبل تجهيزها من قبل اجهزة الفحص المختبري).

داعيا مجالس المحافظات الى (التدقيق بعمل الوكلاء والاطلاع على خطط التجهيز في ظل الجهود المبذولة من قبل الوزارة في عمليات تجهيز المواد بشكل منــــــــــتظم خلال الاشهر الاخيرة).

واعلنت الشركة العامة لتجارة الحـــــــبوب في الوزارة عن افتتاج البوابة الالكترونية في سايلو الدورة ببغداد لتنظيم دخول الشاحنات.

وقال مدير عام الشركة هيثم الخشالي خلال افتتاحة البوابة الالكترونية ان ( احدى المشاريع التي تم تطبيقها لاول مرة في عمل الشركة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمل المواقع والسايلوات ليكون العمل مواكبا للتطور العالمي والتي جرى تنفيذها من قبل قسم الحاسبة الالكترونية).