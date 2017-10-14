مكان وجود الإقليم بالأراضي – طارق حرب

وهي الاراضي التي كانت فيها حكومة الاقليم تتولى ادارتها منذ شهر اذار 2003 اي اماكن الاقليم قبل تحرك قوات الاقليم للاشتراك بالاطاحة بنظام صدام ذلك يعني ان تواجد الاقليم خارج الامكنة التي حددها الدستور في المادة 143 منه يخالف الدستور بالنسبة للاماكن الموجودة جنوب ناحية قوش تبه في اربيل وتمدد الاقليم الى المناطق الاخرى جنوب اربيل من قضاء آلتون كوبري وكركوك وقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين بعد سقوط النظام والاماكن التي استولى عليها بعد ظهور داعش في كركوك وسواها بحيث تواجد الاقليم في اراضي مساحتها تفوق مساحة اراضي الاقليم اي الاراضي الباقية من كركوك وكإن الاقليم وارث داعش مما يخالف الدستور اذ ان كركوك بجميع اقضيتها ونواحيها وقراها عائدة للحكومة الاتحادية ووجود البيش مركه وموظفي الاقليم في هذه الاماكن يخالف الدستور بل ان تواجد موظفي الاقليم جنوب اربيل وجنوب مدينة قوش تبه يخالف احكام الدستور طالما ان تواجد الاقليم ينتهي في هذه المدينة كما هو واضح مما اثبتته الاجهزة الامريكية وقرار مجلس الامن الدولي الذي حدد وجود الطيران العراقي وهذه نقطة اي تواجد الاقليم في شهر اذار 2003 لا يختلف عليها اثنان وهذا ما ثبت ايضا عند دخول القوات العراقية مدينة اربيل سنة 1996 اذ كانت قوات الاقليم موجودة بعد الساتر الترابي في قوش تبه وكذلك كانت هنالك القوات العراقية التي تواجه البيش مركه وتجاوزت ساتر بيش مركه ودخلت اربيل خلال دقائق وكان ما كان وقتها.

كذلك لايمكن ان يكون سقوط النظام سببا لتمدد الاقليم بعد مدينة قوش تبه ولا يمكن ان يكون داعش سببا مرة اخرى في تمدد البيش مركه وموظفي الاقليم الى كركوك وأبار النفط فيها وتازه وطوز خورماتو وذلك يعني ان استرداد هذه الاراضي من قبل القوات الاتحادية من جيش وشرطة وحشد شعبي ومكافحة ارهاب جاءت تنفيذا لاحكام الدستور وخاصة ما ورد في المادة (143) الواضحة التي تحدد تواجد الاقليم من حيث الارض ولا يحتاج حكم هذه المادة الى تفسير او تأويل وحكم هذه المادة ينطبق على تواجد الاقليم بعد مدينة خه بات النضال من جهة غرب كركوك والتي تبعد ما لا يزيد على عشرين كيلومترا من مدينة اربيل ولم يكن تواجد للاقليم بعد هذه المدينة والامر ذاته يقال عن الارض بعد مدينة كلار حيث تنتهي سلطة الاقليم بحدود المادة (143) من الدستور فلا خانقين ولا الاراضي شمالها ولا جلولاء اما استفادة الاقليم من سقوط النظام ومن وجود داعش فذلك مخالف للدستور وللحكومة الاتحادية تطبيق حكم الدستور وتنفيذه بعد ان طردت داعش .