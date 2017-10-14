أسر تسلّم ألمانيا طلبات للإلتحاق بذويها

الهجرة تعيد ألف عراقي نازح من مخيم الهول السوري

بغداد – داليا احمد

اعادت وزارة الهجرة والمهجرين 1250 عراقيا الى البلاد قادمين من مخيم الهول في سوريا, فيما اعلنت الخارجية الالمانية عن ان نحو 70 الف سوري وعراقي قدموا طلبات للالتحاق بأسرهم في المانيا.

وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في بيان امس ان (فرع الوزارة في محافظة نينوى اعاد 1250 عراقيا من مخيم الهول السوري الى البلاد بحسب توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي).

لافتا الى ان (النازحين نقلوا من المعبر الحدودي مع سوريا من خلال توفير حافلات تقلهم الى مخيمات الوزارة في القيارة جنوبي الموصل ومن ثم قام الفريق الميداني بتوزيع مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية النقل), مؤكداً (استمرار الوزارة بالعمل على نقل جميع العراقيين الموجودين في سوريا واعادتهم الى بلدهم).

دوائر قنصلية

وكشفت وزارة الخارجية الألمانية عن أن نحو 70 ألف لاجئ سوري وعراقي تقدموا بطلبات للسلطات الألمانية للم شمل ذويهم في ألمانيا. وحصلت الدوائر القنصلية الألمانية في كل من بيروت وعمان وأربيل وأنقرة وإسطنبول وإزمير على طلبات لمواعيد بغية تقديم الوثائق المطلوبة لإجراءات لمّ الشمل لاسيما وان المانيا قدمت 102 ألف تأشيرة لسوريين وعراقيين كي يلتحقوا بأسرهم منذ بداية 2015 وحتى العام الجاري لكن الوزارة توقعت أن تضيف ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص لهذا الرقم بحلول العام المقبل كما ويُسمح لطالبي اللجوء الذين يُمنحون وضع اللاجئ في ألمانيا بإحضار أزواج وأطفال لا يزالون قصراً معهم في حين يمكن للقاصرين التقدم بطلب لجلب آبائهم وتعد قضية الهجرة نقطة شائكة ورئيسة في مفاوضات تشكيل ائتلاف من أربعة أحزاب هم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وذلك عقب انتخابات الشهر الماضي التي أدت إلى ظهور حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي. من جهة اخرى تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد وهو داخل أحد فنادق واشنطن حين اعترضته إحدى السيدات الأمريكيات صارخة بوجهه مجرم حرب حيث كررت المرأة الجملة أكثر من مرة بحزن وغضب شديدين وبأعلى صوت لها .ألقوا القبض على هذا الرجل و أتمنى لو كان معي قيود الآن لاعتقاله كونه مسؤولا عن مقتل الملايين من العراقيين حينها صفق بعض الحضور لهذه السيدة بينما توارى رامسفيلد ووضع رأسه في الأرض هربا من الموقف الحرج لكن الموقف لم ينته عند هذا الحد بل استقبلته إحدى السيدات الأخريات بمجرد صعوده الى الطابق الأعلى صارخة لقد حضر مجرم الحرب دونالد رامسفيلد الذي قتل الشعب العراقي , فما كان من أحد أفراد أمن الفندق إلا أن قام بسحبها من يديها بعيدا وما كان منها إلا أن استمرت في الصراخ.