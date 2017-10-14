كربلاء تشرع بتحضيرات مبكرة لزيارة الأربعينية

العراق يتوقّع مشاركة نحو 3 ملايين إيراني في إحياء المناسبة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

توقعت وزارة الخارجية دخول ثلاثة ملايين زائر ايراني للمشاركة في احياء زيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء , فيما بدأت المحافظة بالتحضيرات المبكرة استعدادا للمناسبة . وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة استأنفت استعداداتها السنوية لمراسم زيارة الاربعينية من خلال فتح 16 مكتبا قنصلياً في اغلب المدن الأيرانية وهي ايلام وسوسنكرد وعبادان وكرمان وساري ويزد و كرج و تبريز ورشت بالاضافة الى قم وشيراز واصفهان ورفد تلك المكاتب بموظفين متخصصين بالأعمال القنصلية من الوزارة للإسراع بإنجاز سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة), لافتا الى ان (الوزارة كانت قد منحت في العام الماضي أكثر من مليوني سمة دخول للزوار الايرانيين ومن المتوقع أن يكون العدد خلال هذا العام ثلاثة ملايين زائربالاضافة الى ان المبلغ المحدد لمنح السمة هو 40 دولاراً).

منح سمات

, واضاف ان (بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في مختلف دول العالم تستمر بتسهيل منح السمات لزوار الزيارة الاربعينية فضلا عن تنسيب منسقين من الوزارة داخل غرف عمليات المنافذ الحدودية لتلافي اي مشكلة قد تواجه دخول الزوار). فيما بدأت التحضيرات المبكرة في كربلاء من قبل اصحاب المواكب الخدمية القادمة من المحافظات استعدادا لزيارة الاربعينية . وقال عدد من اصحاب المواكب لـ (الزمان) امس ان (التحضيرات بدأت مبكرة استعدادا للزيارة التي سيشارك فيها الملايين من الزائرين ومن مختلف المحافظات والدول بهدف تقديم الخدمة لهم), واضافوا ان (اغلب المواكب تقوم حاليا بنقل المستلزمات الضرورية الخاصة بهم من معدات الطبخ وغيرها بالاضافة الى الاغطية كون الزيارة ستكون بالتزامن مع بداية فصل الشتاء).واشاروا الى ان (تلك التحضيرات تهدف ايضا للتقليل من الزحام امام المواكب المقبلة على المحافظة), مؤكدين ان (دور تلك المواكب يكمن في اعداد وجبات الفطور والغداء والعشاء للزائرين حتى انتهاء مراسيم الزيارة بالاضافة الى توفير اماكن لمبيت الزائرين، فهناك قاعة لمبيت النساء واخرى للرجال ويشارك ايضا في الخطة الامنية، اذ هناك تنسيق كبير بين المواكب والجهات الامنية لتجنب الخروقات خلال الزيارة), واوضحوا ان (الطعام الذي يقدمه الموكب لا يقتصر على نوع واحد فكل وجبة تختلف عن الاخرى وكل يوم هناك نوع من الطعام يختلف عن اليوم السابق).

توفير خدمات

وتابعوا ان ( كثرة الزائرين وانطلاقهم من جميع المحافظات جعل عدد المواكب يزداد لكي تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لهم و لاسيما ان هناك اعدادا كبيرة من الزائرين الأجانب اخذوا يشاركون في الزيارة). وكانت وزارة الصحة والبيئة قد ناقشت الاستعداد الأمثل لزيارة الاربعين. وناقشت الوزيرة عديلة حمود خلال ترأس الاجتماع الدوري للمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة (استحضارات الوزارة والاعداد الأمثل والمبكر للزيارة من خلال التنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للحشود المليونية المتوجهة الى كربلاء لاحياء هذه المناسبة).