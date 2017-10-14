نظرة على المادة 140 من الدستور – حسن عاتي الطائي

ينظر الأكراد الى المادة 140 على انها لحظة تأريخية فارقة في تأريخ الشعب الكردي وفرصة ذهبية استثنائية لن تتكرر وفرتها لهم ظروف سياسية داخلية وخارجية متعددة الجوانب منها وجود قوات الإحتلال الأمريكي في العراق وهيمنتهم على شمال العراق منذ العام 1991 اضافة الى تحالفهم الإستراتيجي انذاك مع الإئتلاف العراقي الموحد الذي استغلوه لصالحهم ولم يستفد منه الإئتلاف شيئا.. وبسبب الأهمية القصوى لهذه المادة فإن الحديث عنها وعن ضرورة تطبيقها لم يتوقف منذ الساعة التي ادخلوها ضمن مواد الدستور العراقي الدائم الذي تم الإستفتاء عليه في العام 2005 واصبحت جزءا لايتجزأ من ذلك الدستور المليء بالثغرات الذي طالما انتهكه الأكراد في وقت يتباكون على تطبيقه بما يخدم مصالحهم واهدافهم.

ان تلك المادة اذا ماطبقت وفق الرؤيا الكردية فانها ستقدم لهم كركوك على طبق من ذهب خاصة وانهم قد هيأوا كل المستلزمات والأليات المادية والمعنوية التي تضمن لهم الفوز بها.

ومنذ العام 2005وهو العام الذي كتب فيه الدستور بما يتوافق مع رغبة الأكراد الذين كانوا قد سيطروا تماما على منطقة كردستان(شمال العراق) واقاموا فيها مايشبه الكيان المستقل تحت سمع وبصر قوى الإحتلال الأمريكي والحكومات العراقية المتعاقبة تمكن الأكراد من بسط نفوذهم خارج الإقليم وفرضوا وجودهم بقوة السلاح على مختلف المناطق المختلطة في عدة محافظات عراقية مجاورة لإقليم كردستان..لقد استطاع الأكرد ادخال تلك المادة في الدستور من خلال وجودهم الفاعل والقوي في الحكومة والبرلمان وفي اللجنة الخاصة بكتابة الدستور.وقد جاء وضعها تماشيا مع الجو السياسي العام الذي ساد تلك المرحلة التي اعقبت الإحتلال الأمريكي للعراق انذاك.

وبهذا الشأن يقول الأكراد بان هناك ثلاث محافظات كردية هي السليمانية ودهوك واربيل تؤيد تطبيق المادة 140 التي انتهى السقف الزمني المحدد لتطبيقها منذ العام 2007 متجاهلين ان هناك محافظات عراقية عديدة ترفض ليس تطبيق تلك المادة فقط وانما اجراء الإستفتاء فيها وفي الإقليم باعتبارهما جزءاً لايتجزأ من جمهورية العراق..وتنص تلك المادة على مايلي:-

اولا:تطبيع الأوضاع في كركوك

ثانيا:اجراء احصاء سكاني فيها.

ثالثا: اجراء استفتاء حول بقائها كإقليم مستقل تحت جناح السيادة الوطنية العراقية اوانضمامها الى اقليم كردستان كما يتطلع اليه الأكراد باعتبار ان دويلتهم المزعومة لن تقف على قدميها ساعة واحدة بدون كركوك القلب الاقتصادي للإقليم. وبمجرد ان تم وضع المادة 140 في الدستور فقد تم التخلي بضغط من القوى الكردية المشاركة في كتابته عن الفقرة ج من المادة 53 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت التي اسبغت على كركوك وضعا خاصا اسوة بالعاصمة بغداد بالنظر للتشابه بينهما من ناحية التركيبة السكانية..وفي العام 2007 بدا العمل بتطبيق المادة 140 ولكنه سرعان ماتوقف بسبب الإضطرابات الأمنية التي شهدها العراق في ذلك الوقت بما في ذلك محافظة كركوك واستجابة للتقرير الخاص بلجنة بيكر_هاملتون التي اوصت بتأجيل تطبيقها حتى يحين الوقت الذي ينعم فيه العراق بالاستقرار والامن.. وقد استمر الوضع على حاله وازداد سوءا بعد ان تمكن الإرهابيون الدواعش على حين غرة من احتلال مساحة شاسعة من الأراضي العراقية قدرت بحوالي ثلث مساحة العراق الكلية بضمنها محافظات ومدن وبلدات وقرى عديدة.وبعد سيطرة الأكراد على كركوك وعلى المناطق المختلطة (المتنازع عليها)بالقوة اثناء انشغال الحكومة والجيش في مقاومة الارهاب والتصدي له بدأوا خلال تلك الفترة بافتعال الازمات واثارة الخلافات دون وجه حق مع الحكومة الإتحادية ليتخذوا من ذلك ذريعة للترويج للإستفتاء حول انفصال اقليم كردستان بأكمله عن العراق وتأسيس كيان مستقل لهم يلبي طموحهم التاريخي بإقامة دويلتهم الموعودة وهو ماتم رفضه بقوة على الأصعدة الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

ان المادة 140 أسوأ مافي الدستور العراقي من مواد لابد من مراجعتها وإعادة صياغتها او الغائها كما لابد من التخلي عن بعض مواد الدستور وإضافة مواد جديدة اليه بما يخدم وحدة الوطن أرضا وشعبا ويمنع قيام اي كيان في داخل العراق عن طريق الإستفتاء أو غيره ولايسمح مطلقا بإنفصال أي جزء منه مهما كانت الذرائع والأسباب…