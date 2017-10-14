حوراء الإنسانة وديزي الحيوانة – فائز جواد

اشعرتنا قناة ( الشرقية ) بتقريرها الذي قدمته مؤخرا من خلال برنامجها اهل المدينة الذي تناول قصة تفاصيل تعذيب الطفلة حوراء الراقدة بمستشفى الاطفال ببغداد اشعرتنا القصة ليس بالخجل من انسانيتنا فحسب بل اشعرتنا بالياس والحزن العميق عندما شاهدنا وتعرفنا كيف تعذب طفلة بعمر الزهور من ذويها واقرب الناس اليها ماجعلها ان تتوحش وترفض كل من يتحدث معها بل تخاف ابناء جلدتها من بني البشر وتعتقد ان كل واحد منا سوف يضربها ويعذبها بل ينهش قطعة من جسدها بسبب ماتعرضت له من وحشية وقسوة مابعدها قسوة ومن من ؟

من اهلها وذويها نعم القسوة جعلتهم ان يحتجزوا حوراء في حديقة المنزل الخلفية الصغيرة ويعاملونها كانها وحش وحيوان ولو تعرض اي من الحيوانات ماتعرضت له حوراء لصار الحيوان من اشرس الحيوانات تصرفا ، نعم ولاننا ذكرت الحيوان فهنا ومن خلال معرفتي الشخصية باصدقاء ومقربين يهوون تربية الكلاب والقطط والحيوانات الاليفة لمست في قلوبهم مدى الرحمة والعطف والشفقة على تلك الحيوانات حتى اطلقوا عليها اسماء للدلع وذكرتني القطة ديزي بحالة الطفلة حوراء عندما كانت تمرض ديزي يحتار مربيها كيف يذهب بها الى الطبيب البيطري تاركا عمله والتزاماته من اجل ديزي وكيف يختارون له انواع الماكل ، نعم ربما كانت العائلة تفتقد الى طفل فتحول حنانهم وعطفهم واهتمامهم بتلك القطة ديزي ، السؤال ماذا لو كان لديهم طفل كيف سيدللونه ماداموا يهتمون بالقطة الحيوانة بشكل كبير مايعكس انسانيتهم العالية تجاه الحيوان وقلوبهم التي احتضنت تلك الحيوانة ديزي ، ولاننكر ان المجتمعات الغربية وبعض الدول الاوربية يعدون الحيوانات الاليفة جزءاً من عوائلهم ويوفرون لهم مايفرون لانفسهم ولاطفالهم بل ان قوانين غالبية البلدان الاوربية وضعت قوانين تحاسب المعتدين والمسيئين للحيوانات الاليفة كالكلاب والقطط اولا ، ويقينا ان شرطتهم تغرم بل وتسجن كل مواطن يسيئ لكلبه او قطته باذى أو يعاملهما بوحشية ، وهنا وان كانت ليست بالمقارنة اقول ماذا لو عرضت قصة حوراء الانسانة على شرطتهم ومحاكمهم وماذا سيكون الحكم على ذوي حوراء؟

نعم اقولها إن الإعدام قليل بحق هؤلاء المجرمين الذي جعلوا من حوراء انسانة متوحشة تخاف من ظلها ، الا يكفينا ماصابنا ويصيبنا لنسيء الى انفسنا والى لحمنا ودمنا ؟

وفوق كل هذا نطلب الرحمة والمغفرة من رب العباد ونبكي ونولول عندما يصيبنا مكروه او مرض ما ونطلب الشفاء من الله والرحمة والمغفرة ، في وقت لايعرف الغالبية منا العطف والرحمة والمغفرة التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى .