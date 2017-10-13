قوباد يطالب بإدارة مشتركة لكركوك بحسب نتائج الإنتخابات

نيجيرفان يحمّل العبادي مسؤولية تدهور الآوضاع

اربيل – الزمان

اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحشيد قوات في محافظتي كركوك ونينوى ، محمّلا اياه (مسؤولية وقوع الحرب ونتائجها).وقال في بيان الجمعة (بعدما هدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي يوم العاشر من الشهر الجاري ببدء الهجوم للجيش العراقي والحشد الشعبي ضد البيشمركة وكردستان تم خلال الأيام الأخيرة تحشيد قوات الحشد والجيش في محيط الموصل وكركوك وخانقين بهدف الهجوم على البيشمركة).ودعا البارزاني، السيستاني والأطراف العراقية والمجتمع الدولي إلى (التدخل لمنع وقوع الحرب وإبعاد المنطقة عن حرب جديدة).وأكد استعداده لـ(حوار بناء لحل المشاكل )، كما حمّل العبادي (مسؤولية وقوع الحرب ونتائجها).وأضاف (في العام 2014انهزم الجيش العراقي بكركوك واستولى داعش على كميات كبيرة من أسلحته وتمكنت قوات البيشمركة من حماية سكان المنطقة من هجمات التنظيم) مشيرا إلى أنه (لا يجوز فرض أي حلول على أهالي هذه المناطق بعيدا عن رغبة سكانها).وطالب بـ (تشكيل إدارة مختصة في تلك المناطق تعبر عن رغبة مكوناتها)، مؤكدا استعداد حكومة الإقليم (للتعاون في هذا المجال).ومضى قائلاً (نحن مع إجراء الحوار وبالضد من اللجوء للسلاح في حل المشاكل). بدوره حذر نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني، الجمعة، من نزاع مدمرجراء التحركات العسكرية في كركوك وقال في تغريدة على تويتر إن (التحركات العسكرية في منقطة كركوك ستؤدي الى نزاع مدمر)، مؤكدا (ضرورة اللجوء الى الحكمة).ودعا الى (وقف التقدم العسكري والبدء بالحوار). وفي كلمة متلفزة القاها باللغة الانكليزية بثت مترجمة الى العربية دعا الطالباني الى تفادي تدهور اللاوضاع وطالب بإدارة مشتركة لكركوك بحسب نتائج الانتخابات ولم يمانع إختيار محافظ جديد وقال ان كركوك اكبر من اي رجل او حزب .