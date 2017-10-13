معصوم يحمل 6 طلبات من بغداد إلى السليمانية

السليمانية – الزمان

وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مساء الجمعة إلى محافظة السليمانية لبحث الأزمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان واحداث محافظة كركوك.وقال أن برنامج زيارة معصوم تتضمن عقده اجتماعا مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في المكتب السياسي للاتحاد بحضور هيرو احمد وقوباد طالباني وملا بختيار وكوسرت رسول وسعدي احمد بيره لبحث الأزمة في كركوك. واضاف المصدر ان معصوم يحمل رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي الى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تتضمن ستة مطالب هي تسليم مطار كركوك، وتسليم معسكر كيوان وتسليم جميع الابار النفطية، واقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه وتسليم الدواعش الذين سلموا انفسهم الى قوات البيشمركة الى السلطات الأمنية الاتحادية وتسليم المناطق الى القوات العراقية التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.