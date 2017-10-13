البيشمركة تعيد الإنتشار في المحافظة وتنفي مهلة الـ 48 ساعة

نذير حرب في كركوك بعد دخول الجيش العراقي والحشد

كركوك- الزمان

كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة عن تلقي قواته طلبا من الحشد الشعبي باخلاء مقرات البيشمركة جنوب كركوك خلال ساعتين. وقال قائد الوحدة 70 في البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى في مؤتمر صحفي عقده في كركوك عقب اجتماع لقادة البيشمركة في المحافظة إن (قواتنا مستعدة ولا نريد مواجهة مع القوات العراقية لكننا مستعدون للدفاع عن شعبنا).واضاف(أفشلنا مخططا للحشد الشعبي للهجوم على مناطقنا في ليلة الجمعة)، موضحا أن (الحشد الشعبي أرسل رسالة الى البيشمركة طالبها فيها بإخلاء المقرات والمنشآت العسكرية وتسليمها لهم خلال ساعتين، وقمنا إثر ذلك بتعزيز قواتنا في المنطقة لمنع أي تحرك عسكري). وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قد أكد الجمعة تحرك قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على آبار نفط في ‍كركوك، كاشفا عن مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني الخميس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتريث في بدء العملية.من جهته، اكد قائد المحور الرابع مسؤول غرفة عمليات البيشمركة في مناطق جنوبي كركوك اللواء رسول قادر أن (قوات البيشمركة تحركت باتجاه مناطق جنوبي كركوك على خلفية تحركات القوات العراقية)، مضيفا أن (الأوضاع طبيعية ومسيطر عليها ومستقرة في هذا المحور).

وكانت وسائل اعلام دولية قد تحدثت الجمعة عن بدء القوات العراقية عملية عسكرية جنوب كركوك.ونقلت خبرا عاجلا عن وكالة رويترز للأنباء بهذا الشأن، فيما نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن ضابط رفيع إن القوات العراقية بدأت عملية عسكرية جنوبي المدينة. ونفى الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور الجمعة، أن تكون الحكومة الاتحادية قد أمهلت البيشمركة 48 ساعة للخروج من كركوك.ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ياور قوله رداً على سؤال بهذا الصدد(ليس هناك أي شيء رسمي من هذا القبيل).وأضاف (أتصور أن هذا قد يكون حصل بين مسؤول محور وأحد القادة المحليين ولكن على صعيد القيادة العليا للقوات الاتحادية، وحسب تصريحات القائد العام للقوات الاتحادية مرات عدة ، وأيضا قيادة العمليات المشتركة لم يكن هناك نوع من هذا الطلب الرسمي والجميع كانوا يتحدثون بأننا سوف لا نستخدم أي قوات عسكرية لتهديد أي مناطق في إقليم كردستان وخاصة كركوك وليس لدينا النية لذلك).وكانت الوكالة نفسها قد قالت في وقت سابق بأن العبادي وجه بإيقاف دخول القوات الاتحادية إلى كركوك لمدة 48 ساعة.وأعلن المستشار السياسي لرئيس اقليم كردستان عن إعادة نشر الآلاف من قوات البيشمركة في أطراف محافظة كركوك بهدف (الدفاع عنها في حال حدوث اي طارىء).وقال هيمن هورامي في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) الجمعة أن (تلك القوات تمتلك أسلحة ثقيلة لمواجهة اي هجوم تتعرض له المدينة من قبل الحشد الشعبي) بحسب قوله.وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإصدار أوامر لسحب قوات الحشد الشعبي في مناطق التماس مع البيشمركة، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى( التدخل لمنع حدوث أي عمل غير مرغوب فيه بين الجيش والبيشمركة).وكان هورامي قد ذكر في تغريدة سابقة له أن (هناك معلومات مؤكدة تشير الى تحرك قطعات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية الى مناطق جنوب كركوك، للهجوم على قوات البيشمركة والآبار النفطية في تلك المنطقة). من جهتها، نفت قيادة العمليات المشتركة، ماتناقلته بعض وسائل الاعلام من أخبار انطلاق عملية عسكرية جنوبي كركوك.وأكدت في بيان لخلية الاعلام الحربي ان (قواتنا مازالت تجري عمليات التطهير والتفتيش والمسك في المناطق المحررة).وحذرت (وسائل الاعلام التي تحاول إرباك الرأي العام والتأزيم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها” داعية الجميع الى (توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية).