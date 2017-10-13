 البيشمركة تنسحب وقوات الجيش والحشد تحل في مواقعها حول كركوك

كركوك -الزمان

استعادت من دون قتال ، القوات الاتحادية العراقية الجمعة مواقعها التي خسرتها على يد داعش بعد أحداث حزيران/يونيو 2014 في محافظة كركوك ،وحررتها البيشمركة الكردية وبقيت فيها ، بحسب ما أعلن ضابط كبير في الجيش العراقي.وقال قائد قوات البشمركة فيمحافظة كركوك جعفر الشيخ مصطفى خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم ان «البشمركة انسحبت من هذه المواقع، لاننا دخلناها لمحاربة داعش». وتابع «انسحبنا الى خطوطنا في اطراف كركوك وعززنا مواقعنا وسندافع عن مدينة كركوك في حال شن الجيش العراقي اي هجوم على المدينة». وتحدث مصطفى عن اتصالات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لمعالجة المشكلة خلال 48 ساعة. لكنه قال ان «القادة العسكريين ابلغونا بان لديهم اوامر بالتوجه الى هذه المناطق ولا يهتمون بتصريحات العبادي». ولكن الانذار لايزال موجدا لدى القوات الكردية وانها قررتخوض معركة الحياة او الموت دفاعا عن كركوك بحسب ضابط في بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني . ودعا نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم الاطراف والمجتمع الدولي الى الهدوء.

وتحدثت وسائل إعلام كردية عن انسحاب للبشمركة من مساحة 72 كيلومتر مربع. وأشار الضابط وهو برتبة عميد وموجود ضمن القوة جنوب مدينة كركوك، الى عدم وجود مقاومة تذكر حتى الآن من جانب المقاتلين الاكراد المتواجدين في المنطقة.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «باشرت القوات المسلحة العراقية حركتها تجاه استعادة مواقعها قبل احداث حزيران/يونيو 2014»، في اشارة الى المواقع التي استولى عليها الاكراد مستغلين هجوم تنظيم داعش وانهيار الجيش العراقي في حينه.

واضاف الضابط، وهو احد قادة الفرقة التاسعة في الجيش، ان «فرقة الرد السريع تحركت بمحاذاة مشروع ري كركوك الواقع في الجانب

الغربي من المدينة، ومستمرة بالتقدم»، مشيرا الى ان لا تواجد لأي من مقاتلي البشمركة.

واشار الى ان قوات من مكافحة الارهاب والحشد الشعبي تحركت ايضا على اطراف ناحية تازة (جنوب كركوك)، ودخلت الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش الى مركز ناحية تازة، مؤكدا في الوقت ذاته «لا يوجد اي اطلاق نار في جميع مناطق تحرك القوات حتى الان». في المقابل، أعلنت مصادر كردية استعداد قوات اقليم كردستان للدفاع عن مواقعها. وقال هيمن هورامي، كبير مساعدي رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في تغريدة على «تويتر» ان «قوات البشمركة مستعدة بشكل كبير للرد على اي هجوم محتمل من قوات الحشد الشعبي»، الفصائل المسلحة التي شكلت بهدف القتال الى جانب القوات الحكومية ضد تنظيمداعش.

وتأتي العملية العسكرية بعد تصاعد التوتر وبشكل سريع بين حكومة بغداد واقليم كردستان بعد تنظيم الاقليم استفتاء حول استقلاله في 25 ايلول/سبتمبر الماضي.وتزود حقول النفط الثلاثة الواقعة في كركوك، الاقليم ب 250 الف برميل يوميا من اصل 600 الف برميل هيمجموع ما يصدره الاقليم يوميا.في كركوك، أغلقت محال تجارية ابوابها الجمعة وتوجه عدد كبير من السكان الى محطات المحروقات للتزود بالوقود، فيما حمل آخرون أسلحتهم تحسبا للأسوأ، مع سماع أخبار تقدم القوات الحكومية

الى مواقع قوات البشمركة على بعدكيلومترات من مدينتهم. وقال متين حسن، وهو صاحب فرن في مدينة كركوك في شمال العراق لوكالة فرانس برس «أغلقت فرني اليوم خوفا من وقوع صدام عسكري يدفع ثمنه المواطن العراقي الفقير». وتصاعدت التوترات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان منذ تنظيم الاقليم استفتاء على الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر، وانعكس الامر على المناطق المتنازع بين الجانبين وابرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقال قائد شرطة شرطة كركوك العميد خطاب عمر «الوضع الامني في مدينة كركوك مستقر ولا توجد مشاكل تذكر» في المدينة التي تضم أكثر من مليون شخص بينهم اكراد وعرب وتركمان وأقليات أخرى. لكن تصريحات قائد الشرطة لم تكفي لطمأنة الاهالي، فسارع كثيرون يحملون حاويات بلاستيكية الى محطات الوقود للحصول على بنزين وتخزينه.

في الاحياء الشمالية ذات الغالبية الكردية، حمل البعض اسلحتهم.

وقال خسرو عبد الله وهو يحمل سلاحا في حي رحيم اوه «نحن على استعداد للقتال الى جانب قوات البشمركة».

وأكد أراس محمود، وهو شاب من حي الشورجة في وسط المدينة، وهو يحمل بندقية كلاشينكوف «سندافع عن كركوك حتى الموت ولن نسمح لاي قوة باقتحامها». في غضون ذلك، قال ضابط في الجيش العراقي يتواجد قرب ناحية تازة الواقعة الى الجنوب من كركوك، ان لا مبرر للقلق «لم نخطط لدخول المدينة في الوقت الحاضر».

فيما قال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد تفقده عدداً من مناطق كركوك، «اهالي كركوك يحبون مدينتهم، وهممستعدون دائماً للتضحية في سبيل حمايتها». واضاف كريم، «في العام الماضي، وخلال هذه الفترة تقريبا، تمكن اهالي كركوك وقوات البيشمركة من تحقيق انتصار كبير على عناصر تنظيم داعش الذين ارادوا احتلال المدينة،لذلك من الافضل لبغداد ان لا تفكر بحل المشاكل عن طريق ارسال القوات وان تبحث عن طريقة اخرى لحلحلة هذه الخلافات».

وتابع، «منذ يوم اجراء الاستفتاء، وبغداد مستمرة بإصدار البيانات، ورئيس الوزراء مستمر يومياً بطلبات جديدة، إلا ان الكورد لديهم مطلب واحد وهو اننا لا نريد الإقتتال بل نريدحل المشاكل بسلام، ولكن الحكومة العراقية تفكر فقط في كيفية تمركز قواتها داخل كركوك، وهذا الامر لن يقبل به اهالي كركوك».