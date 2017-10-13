نيجرفان بارزاني يدعو السيستاني للتدخل لمنع المواجهات بين الجيش والبيشمركة

اربيل – الزمان : اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحشيد قوات في محافظتي كركوك ونينوى، داعيا المرجع الديني علي السيستاني والمجتمع الدولي إلى التدخل لـ»منع وقوع مواجهات».وقال البارزاني في بيان هو الاول من نوعه له حول الازمة ، «بعدما هدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي يوم 10 من هذا الشهر ببدء الهجوم للجيش العراقي والحشد الشعبي ضد البيشمركة وكردستان تم خلال الأيام الأخيرة تحشيد قوات الحشد والجيش في محيط الموصل وكركوك وخانقين بهدف الهجوم على البيشمركة».ودعا البارزاني، السيستاني والأطراف العراقية والمجتمع الدولي إلى «التدخل لمنع وقوع الحرب وإبعاد المنطقة عن حرب جديدة»، مؤكدا استعداده لـ»حوار بناء لحل المشاكل محملا العبادي مسؤولية وقوع الحرب ونتائجها».وأضاف «في العام 2014 انهزم الجيش العراقي بكركوك واستولى داعش على كميات كبيرة من أسلحته وتمكنت قوات البيشمركة من حماية سكان المنطقة من هجمات التنظيم»، لافتا إلى أنه «لا يجوز فرض أي حلول على أهالي هذه المناطق بعيدا عن رغبة سكانها».وشدد البارزاني على ضرورة «تشكيل إدارة مختصة في تلك المناطق تعبر عن رغبة مكوناتها»، مؤكدا استعداد حكومة إقليم كردستان «للتعاون في هذا المجال».وتابع «نحن مع إجراء الحوار وبالضد من اللجوء للسلاح في حل المشاكل»، مطالبا في الوقت ذاته مكونات كردستان بـ»دعم البيشمركة والرد بمعنويات عالية على كل من يحاول إشعال الحرب وعدم القبول بتدمير مدن كردستان مثل الرمادي».