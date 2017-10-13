ترامب يرفض الاقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي ويتوعد الحرس الثوري بعقوبات قاسية

واشنطن-مرسي ابو طوق – بروكسل

باريس – الزمان

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة عقوبات «قاسية» جديدة ضد الحرس الثوري الايراني المتهم ب «دعم الارهاب». وقال ان الحرس الثوري «يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الايراني (…) لتمويل الحرب والارهاب في الخارج»، طالبا من وزارة الخزانة اتخاذ «عقوبات أشد» بحقه. ورغم ذلك، لم يقرر ترامب تصنيف هذه المجموعة ضمن «المنظمات الإرهابية».

وقال ترامب الجمعة ان بامكانه الغاء الاتفاق النووي الايراني في اي وقت بعد اعلانه رفض الاقرار بالتزام طهران الاتفاق. وبعدم اقراره بالتزام طهران الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، فان ترامب يضع الكونغرس في خط المواجهة لمعالجة «العديد من نقاط الضعف العميق في الاتفاق». وتدارك من البيت الابيض «لكن اذا لم نتمكن من ايجاد حل من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا فان الاتفاق سينتهي. انه يخضع للتدقيق الدائم ويمكنني كرئيس الغاء مشاركتنا في أي وقت». و اكد ترامب الجمعة رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، معتبرا انه «احد اسوأ» الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا ان طهران لا تحترم روحيته. وقال ترامب من البيت الابيض انه في ضوء الاتفاق «حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل ارجاء قصير المدى وموقت لتقدم ايران نحو (امتلاك) السلاح النووي»، متسائلا «ماذا يعني اتفاق يؤدي فقط الى تأخير القدرة النووية لمرحلة قصيرة؟ ان هذا الامر مرفوض بالنسبة الى رئيس الولايات المتحدة». و رفض أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة التدخل في الخلاف حولالاتفاق النووي مع إيران لكنه قال ان الحلف لديه مخاوف بشأن تطوير طهران قدراتها الصاروخية. وكان الرئيس الايراني حسن روحاني شدد على انه «في حال اتخاذ الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل تواجه العالم اجمع». وقد يُشكّل التشكيك بهذا الاتفاق، باسم المصلحة القومية وشعار «اميركا اولا»، ضربة جديدة لشراكة الولايات المتحدة في منظمات او اتفاقات دولية، بعد انسحابها منذ تسلم ترامب السلطة قبل تسعة أشهر، من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافةوالعلوم (يونسكو). لكن إعادة النظر هذه بالاتفاق النووي الايراني هي أكثر القرارات إثارة للجدل. وإذا كانت ادارة ترامب تصرّ على ان «اميركا اولا لا تعني اميركا وحدها»، فإن واشنطن يمكن أن تصبح معزولة اذ ان الموقعين الاخرين على الاتفاق النووي في فيينا يدافعون عنه بشدة.

وكانت طهران توصلت الى هذا الاتفاق مع الدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) لضمان الطابع المدني الحصري للبرنامج النووي الايراني وذلك في مقابل رفع العقوبات عنها. ومذاك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار انايران تحترم التزاماتها. ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، الامر الذي اقدم عليه مرتين حتى الآن. لكن كل شيء يشير الى ان الملياردير الجمهوري سيرفض هذهالمرة «الاقرار» بالتزام ايران بالاتفاق. وسيعلن ترامب قراره عند الساعة 12,45 (16,45 ت غ) في اطار «استراتيجية» أوسع نطاقا لمواجهة تأثير النظام الايراني في الشرق الاوسط. وسيعيد الكرة بالتالي الى الكونغرس ليقرر بالنسبة الى العقوبات التي تم رفعها عن ايران بعد توقيع الاتفاق.

وبحسب مسؤولين في البيت الابيض، فإنه سيشدد على «التأثير المزعزع للاستقرار» لايران في الشرق الاوسط، و»لا سيما دعمها للارهاب». ودعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون واعضاء اخرون في الادارة الاميركية منذ فترة طويلة الى التمييز بين هذا الاتفاق الذي يركز حصرا على الاسلحة النووية، وبين «الانشطة الضارة» الاخرى المنسوبة الى ايران مثل تطوير الصواريخ ودورها «المزعزع للاستقرار»في العديد من البلدان (سوريا ولبنان واليمن والبحرين …). وقال مصدر دبلوماسي فرنسي مؤخرا ان «خلط كل شيء يعني المخاطرة بفقدان كل شيء».

واضاف ان «التهديد الوجودي بالنسبة الى العالم هو القنبلة» الذرية، معتبرا ان «الاتفاق النووي ليس موجودا لكي يحل مشاكل لبنان»، في اشارة الى دور حزب الله اللبناني في النزاعات في المنطقة والانقسام حوله.

وتفرض واشنطن عقوبات تستهدف برنامج ايران الصاروخي البالستي. واعلنت اتخاذ اجراءات جديدة ضد حزب الله اللبناني المدعوم من طهران. ومن بين الخيارات المطروحة حاليا اعلان الحرس الثوري الايراني «منظمة ارهابية».

ويُتوقع ان يؤدي سحب ترامب إقراره بالتزام ايران بالاتفاق، الى مرحلة اضطرابات.

وأكد مسؤولون في الادارة الاميركية خلال الاسابيع الاخيرة ان هذا القرار لا يشكل نظريا إلغاء الاتفاق.

فإذا أقدم ترامب على «سحب الاقرار» بالاتفاق النووي، تصبح الطابة في ملعب الكونغرس الاميركي، وتكون امام النواب مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار في شأن الابقاء على رفع العقوبات او اعادة فرضها على طهران، ما قد يعني انتهاء الاتفاق النووي.

وردا على سؤال عما سيفعله النواب الاميركيون، أقرّ دبلوماسي غربي بأن هذا يشكل مصدر «قلقنا»، داعيا اعضاء مجلس الشيوخ للتوصل الى «تسوية لا تقضي على الاتفاق».

وحذر العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ كريس كونس من ان «سحب الاقرار» بالاتفاق النووي قد «يُساء فهمه» من جانب حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا ان «هذه المرحلة في منتهى الخطورة».

واوضحت وزارة الخارجية الاميركية ان تيلرسون اتصل خلال الايام الاخيرة بنظرائه الفرنسي والبريطاني والصيني والروسي من اجل البحث في الموقف الاميركي. ويأمل منتقدو الاتفاق النووي ان تسمح هذه المرحلة بإقناع الاوروبيين باعادة التفاوض بشأن الاتفاق لجعلهاكثر صرامة.

لكن باريس ولندن وبرلين التي بدأت شركاتها اعادة الاستثمار في السوق الايرانية، استبعدت امكان اعادة فتح نقاشات حول نص الاتفاق.

كما دعت الصين الجمعة واشنطن الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني، معتبرة انه «مهم لضمان نظام عدم انتشار الاسلحة النووية».

وحذر الكرملين من ان سحب الرئيس الاميركي اقراره بالتزام ايران بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 يمكن ان «يؤدي الى تدهور خطير للوضع».

وسيكون الموقف الايراني ايضا موضع متابعة دقيقة.

وترى ويندي شيرمان، المفاوضة الاميركية حول الاتفاق خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ان «سياسة ايران الخارجية المقلقة تبرر أهمية الاتفاق»، معتبرة ان تزود ايران بالسلاح النووي «سيجعلها أكثر خطورة على الامن الاقليمي والعالمي».