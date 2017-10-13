‎وفد اسرائيلي يتفاوض في القاهرة حول صفقة أسرى مع حماس 

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎أكد عباس زكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات خاصة ، عقب توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس أن الرئيس الفلسطينى أبو مازن سيزور غزة قريبًا بعد إزالة العقبات وسيمضى بها بعض الوقت وإن العقوبات على غزة سترفع تدريجيًا فى فترة تتراوح مابين 3 _ 4 أشهر . ‎وأضاف ان مصر لن تسمح بإفشال تلك المصالحة ، مؤكدًا أن وجود حرس الرئاسة على معبر رفح هو ضمان سياسى للامن القومى المصري ، فيما أكد سامى خاطر عضو المكتب السياسى لحركة حماس أن الوفد الامنى المصري سيتواجد فى غزة بصفه مستمرة لضمان إزاله إى عقبات وإن مصر قدمت الضمانات للطرفين لتنفيذ الاتفاق .

‎وأوضح أسام شعت استاذ العلوم الإنسانية أن انشغال قطر وتركيا فى مشاكلها الداخلية أعطى لمصر الفرصة لإستعادة دورها . ‎وأضاف ان تمكين حكومة الوفاق من اداء عملها سوف يؤثر بالايجاب على الامور الحياتية لسكان غزة خاصة أن هناك اتفاق على زيادة الكهرباء من خلال زيادة الكميات المصرية الاسرائيلية من السولار والتى ترد إلى القطاع لتشغيل محطة الكهرباء .

‎فى السياق ذاته كشف مصدر أمنى رفيع المستوى أن وفد امنى اسرائيلى رفيع المستوى يجرى مباحثات فى القاهرة لإنجاز صفقة تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل وإن الوفد طلب من الوفد المصري الضغط على حماس للحصول على معلومات عن الاسريين الاسرائليين المحتجزين إلا أن حماس رفضت ذلك قبل الاتفاق على الصفقة . ‎من ناحية أخرى أشاد فراس الخالد رئيس منصة القاهرة فى المعارضة السورية بالدور المصري فى إنجاز هدنة دمشق مؤكدا على مصر هى القوى العربية الوحيدة على تحاف على امن الاراضى السورية دون وجود أجندات خاصة والعمل على تحقيق مصالح الشعب السوري والوقوف ضد التدخل الايرانى . ‎فى المقابل أكد مصدر حكومى سورى طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة السورية تثق فى الاتفاقيات المصرية لانها ليس لها اجندات خاصة .