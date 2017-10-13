نجاح عملية زراعة الرئة لصائب عريقات 

رام الله- الزمان : أعلن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زلمط نجاح عملية لزراعة الرئة للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات أجراها في في مستشفى انوفا في ولاية فرجينيا الاميركية. ونشر زلمط على حسابه على موقع «فيسبوك» أن «عملية زراعة الرئة تكللت بالنجاح والدكتور عريقات بخير». وعانى عريقات (62 عاما) على مدار الشهور الماضية من تلف رئوي ألزمه التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة انبوب اكسجين دائم. وتوجه عريقات قبل اقل من شهر الى الولايات المتحدة للبحث عن متبرع للرئة.

وأعلن الخميس عن دخول عريقات الى غرفة العمليات لاجراء العملية. وعريقات هو كبير المفاوضين في ملف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي منذ انطلاقها في العام 1993، واختير قبل عامين امين سر منظمة التحرير الفلسطينية.