من الشجاعة الاعتراف بجميل البيشمركة

فاتح عبد السلام

الآن عادت القوات العراقية الى مواقعها قرب كركوك التي هربت منها أمام جرذان داعش قبل اكثر من ثلاث سنوات . هذه حقيقة تاريخية ثابتة لامجاملة فيها . والمهم في الأمر اليوم هو انسحاب قوات البيشمركة التي حررت هذه الاراضي وتسليمها من دون اي قتال الى القوات العراقية ، في تصرف يؤكد ، مهما اختلفت التسميات ، ان الجيش والبيشمركة في منظومة أمنية واحدة داخل العراق ، ولا ينبغي الخلاف العسكري بينهما ، حتى لو كان هناك صراع سياسي كبير في العراق بين الاقليم وبغداد ، لأنّ ذلك دليل على التحضر وتغليب العقل والشعور بمسؤولية أمن المدن والناس . ولكن الجديد هو تجحفل قوات من مليشيات الحشد الشعبي في نطاق محور كركوك مع الفرقة التاسعة للجيش وسواها .

المهمة العسكرية هي جعل القوات العراقية غير قابلة للانهزام أمام تنظيم داعش في هذه المناطق مستقبلاً ، مهما كان الموقف سيئاً وصعباً .

أقول انه كي تستقيم المعادلة ، تحت سقف الدستور العراقي ،كما تتغنى الحكومة العراقية دائماً ،غير مبصرة بتاريخ طويل من الانتهاكات ، يفترض اليوم توجيه كلمة شكر لقوات البيشمركة الكردية البطلة التي حررت الاراضي من داعش ومنعته وصدت هجوماته طوال ثلاث سنوات وقدمت المئات من الشهداء في سبيل ذلك . فالموقف اليوم هو الوقوف تحية لتضحيات البيشمركة التي تتراصف مع تضحيات القوات العراقية ، وليس كما يحاول سياسيون فاشلون معقدون في رؤوسهم لوثة (العنصرية) تصوير الموقف على انه انتصار الجيش على البيشمركة ، وهما لايزالان في خندق واحد ضد الارهاب ، كما لا يوجد في حوزة أي طرف وثيقة على خلو البلاد من جرثومة داعش القاتلة ، لكي ننصرف الى مهاترات جانبية قد تشعل فتيلاً هنا وحريقاً هناك .

الجيش العراقي مدعو لإلزام عناصره عدم الاساءة الى علم البيشمركة والاقليم ، بعد أن دخل الى مواضع انسحبت منها القوات الكردية ، لأنه علم قاتل تحت لوائه مقاتلون كرد ودحروا داعش في أوج قوته دفاعاً عن العراق كله ،ولم يتشفَ حينها مقاتلو البيشمركة بهروب وحدات عراقية تاركة علم البلاد وراءها بيد الارهاب ،و لكي لا تبدو الصورة في اطار صراع انتقامي مدفوع من السياسيين ودول الجوار ويتفاقم نحو الأسوأ في بلد منهك، لا يحتمل أبناؤه الغرق في حروب داخلية ،مثلما ينبغي أن يدافع الجميع عن سلامة علم العراق .

لتكن عملية تبادل المواقع في كركوك مناسبة لفتح حوار معمق بعيداً عن عقلية فرض الأمر الواقع غير القابلة للصمود طويلاً .