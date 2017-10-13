حديث خلف القضبان 

لؤي زهرة

قبل ايام ذهبتُ لزيارةِ صديق أنقطعت أخبارهُ عني لفترةٍ طويلة . فأخبرتني زوجته :- بأنه يقبعُ بالسجنِ بسبب قضايا مالية . فقررتُ أن أزوره بسجن التسفيرات وفعلا اشتريت كروز سجائر أسبين أبيض ، ومن خلال قضبان السجن وقفنا نتحدث ، فأخبرني ، أنه مرتاح جدا وأنه يشعر بأنه أطلق سراحه من سجن الحياة الكبير فقد كان حبيسا مرتهنا ما بين سجن طلبات البيت وسجن العمل وأنه هنا يشعر بالحرية اكثر من الحياة التي كان يحياها ، فهنا يأكل وينام بلا كد ولا تعب فوجبات الطعام تأتيهم مسلفنه من أرقى المطاعم ومصنوعة بأيدي أمهر الطباخين وعلاوة على ذلك لا أحد يقول له – جيب مسواك وجيب مصاريف – وأنه يقضي وقتا ممتعا بصحبة أصدقاء جدد من مختلف شرائح المجتمع وبمختلف الثقافات ويعامل معاملة جيدة وهناك رعاية صحية مستمرة وعندهم جهاز تلفاز يستمتعون بمشاهدة برامج التلفزيون والتي لم يكن يملك وقتا كافيا لمشاهدتها خارج قضبان السجن والاهم من كل ذلك هو أن التيار الكهربائي مستمر و لا تنقطع عنهم لحظة واحدة وانه يعكف على قراءة ما فاته من الكتب والتي انشغل عنها بمشاغل الحياة .

فقلت له : وماذا لو حكمتك المحكمة فترة طويلة؟ قال : اتمنى ذلك حيث سأرحل الى اي سجن مركزي وهناك راحة أكبر حيث توجد ورش عمل أستطيع أن أجمع خلالها مبلع جيد أستعين به على الحياة عند خروجي وهناك ساحات لمزاولة الرياضة ومختلف الهوايات وان نزلاء السجن يعاملون بمنتهى الرحمة واﻷنسانية . فهو لا يختلف عن اي فندق سياحي . وقفت مذهولا امام كلام صاحبي لا ادري هل اتمنى له الفرج ام طيب اﻷقامة في السجن .

وقبل أن أقدم أمنياتي لصديقي بادرني بأمنياته لي بقوله : والله أتمنى لك من كل قلبي أن تقوم بعمل أجرامي كبير او مكسورة لتنعم بالحرية وتهرب من متاعب الحياة وازدحام الشوارع والتفكير بالعيشة والبحث عن الآمان بعيدا عن الحروب والمفخخات وبعد عدة سنوات سأتحول الى سجين سياسي انال راتبا تقاعديا يجعلني اعيش ملك زماني . فما كان مني الا أن ودعت صديقي على عجل خوفا من ان يعبث برأسي أكثر من ذلك .وعندما وصلت الى البيت وجدت كروز السجائر لازال بيدي وكلما دخنتُ سجارة اسبين ابيض اتذكر كلام صاحبي وافكر فيه مليا وانا ارى اعمدة دخان سجارتي تشكل حلقات او خطاً مستقيماً امامي .

Loay_kasim@yahoo.com