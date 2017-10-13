المرحلة الأخيرة من حرق جثة ملك مات قبل سنة 

بانكوك-(أ ف ب) – تلبس المملكة ثوب الحداد الأسود؛ فبعد عام بالتمام والكمال على وفاته، هرع آلاف التايلانديين الى ضواحي القصر الجمعة لتكريم الملك بوميبول ادولايادي الذي يحرص المجلس العسكري الحاكم على تكريمه بحكمة وذكاء.

لقد توقف الزمن في البلاد في الساعة 15،52 (8،85 ت غ) لحظة وفاته. وفي ايوتايا، العاصمة السابقة، شمال بانكوك، شاركت الفيلة، وهي الحيوان الرمزي للملكية، في الاحتفال.

ومنذ صباح اليوم الذي بات إجازة رسمية، احتشد الاف التايلانديين بملابس سوداء، حول القصر حيث يحفظ منذ سنة، جثمان الرجل الذي وسم تاريخ تايلاند طوال حكم استمر 70 عاما، محاطا بطقوس بوذية مؤثرة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت شاليتا يو-سالن (61 عاما) وقد احمرت عيناها من البكاء، «اريد ان يبقى معنا الى الأبد».

وعلى مقربة من القصر، في حديقة كبيرة أغلقت أمام الجمهور، تجري الاستعدادات الاخيرة لموقع حرق الجثمان المقرر في 26 تشرين الاول/اكتوبر.

وقالت كانوكبورن شافاسيث، إحدى سكان بانكوك ايضا والتي جاءت لالقاء نظرة أخيرة على الملك الراحل، «لا اريد ان يحرق، بكل بساطة، لا استطيع تقبل الأمر».

في حياته، كان الملك بوميبول مبجلاً ويمثل في نظر مواطنيه نصف إله، وأب الأمة وضامنا لاستقرار بلد يتسم بانقسامات سياسية عميقة.

وغالبا ما تختصر هذه الانقسامات بصراع بين «القمصان الصفر» الذين يغالون في تأييد الملك، و»القمصان الحمر» الذين يرغبون في تطوير مجتمع تطغى عليه النزعة المحافظة، بعيدا عن صور البطاقات السياحية.

وتتسم مسألة الملكية بأهمية بالغة في تايلاند. وحرصا منه على حمايتها، عمد الجيش الى الانقلاب في ايار/مايو 2014، فيما كانت صحة الملك في تدهور.

-اسئلة حول الملك الجديد –

ومنذ ذلك الحين، ما زال الجنرالات المغالون في تأييدهم للملكية، في سدة الحكم، ولا تزال الأسئلة مطروحة حول التوجه الذي سيعطيه الملك الجديد ماها فاجيرالونغكورن للمؤسسة الملكية.

وهو في الخامسة والستين من عمره، ما زال يمضي معظم وقته في المانيا، حيث انتشرت في وسائل الاعلام الالمانية صوره في ثياب مخالفة للبروتوكول.

لكن في تايلاند، لا يمكن أن تجازف اي وسيلة إعلامية بنشر هذه الصور، خشية الوقوع تحت احكام قانون إهانة الذات الملكية التي تعاقب منتقدي الملكية بالسجن سنوات طويلة.