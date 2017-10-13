حول مجامعة الزوجة الميتة ‎قلق مصري من انتشار الفتاوى الشاذة ‎

سيدة مصرية:زوّجت زوجي من أخرى لأنّ الحب تضحية

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎

شهدت الفترة الاخيرة قيام بعض الوعاظ والمنتمين للتيارات السلفية باصدارعدد من الفتاوى الشاذة والتى تسئ الى الدين وتهدد استقرار المجتمع مثل حق الرجل فى مجامعة زوجته بعد وفاتها وجواز نكاح البهائم وحق المراة فى تطليق زوجها وهو مااثار موجة من الاستهجان مطالبا المؤسسة الدينية بالتدخل لوضع حد للفتوى من غير المتخصصين .

‎وفى هذا الاطار قررت دار الافتاء عقد مؤتمر عالمى يوم 17 اكتوبر الجارى بمشاركة 60 دوله للتصدى لظاهرة الافتاء من غير المتخصصين.

‎ وفى تصريحات خاصة اكد د/ على جمعه مفتى الجمهورية السابق ان المؤتمر العالمى لدار الافتاء سوف يضع حداً لفتاوى العبث والضلال والتى زعزعت امن واستقرار المجتمعات واشاعت الكراهية بين الناس وبررت القتل والذبح .

‎واضاف د/ ابراهيم نجم مستشار المفتي والامين العام لدار الافتاء ان الفتوى وصلت لمستوى متدني لايمكن السكوت عليه بعد ان اصبحت مهنه من لا مهنة له ولا تجد من يدافع عنها لذا كان من الضرورى عقد هذا المؤتمر لمواجهة الفوضى الافتائية مابين التشدد والتفريط والفتاوى الشاذه التى لاتمت للعصر بصله .

‎فيما اتهم د/ احمد كريمه استاذ الشريعة بجامعة الازهر اصحاب التيارات السلفية بالمسئولية عن اصدار تلك الفتاوى مثل فتاوى تحريم تحية العلم وتكفير الافراد والذى يتناقض مع جوهر الدين الذى يدعوا للوسطية لذا فان الامر يتطلب من هيئة متخصصة وقال العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ان مجلس الشعب يتصدى فى دورته الجديدة من خلال اصدار قانون لتنظيم الفتوى من خلال تحريم الفتوى دون وجه اختصاص وقصرها على اربع جهات وهى مجمع البحوث الاسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الاوقاف وهيئة كبار العلماء ودار الافتاء ومَن يرخص له بذلك اما الائمة والوعاظ واعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر فيقصر دورهم على الوعظ والارشاد دون التعرض للفتوى ،ومَن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر وغرامة لاتزيد عن 5 الاف جنيه او باحدى العقوبتين وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة . ‎فى المقابل انتقد عدد من الخبراء القانونيين المزمع اصداره لتوزيع الفتوى على اربع جهات وليست جهة واحدة كما ان العقوبات المطروحة غير رادعة بالقدر الكافى .

من جهة اخرى ، أثارت سيدة مصرية، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت حضور عرس شريك حياتها أثناء زواجه من أخرى.

وأشعلت الصور والروايات المختلفة مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، بين من ينظرون إلى الأمر من وجهة نظر دينية، ومن ينظرون إليه من وجهة نظر عصرية.

أكد البعض أن أحدا لا يعلم ما الذي دفع الزوج إلى الزواج مرة أخرى، لكن بسمة ترد بأن «الزواج تضحية، وأن أهم شيء فيه هو سعادتها بجانب زوجها، حتى لو تزوج بأخرى».