هاتف بلاك بيري يعود للواجهة في أوج منافسات العمالقة

لندن – الزمان : كشفت شركة TCL النقاب عن هاتف بلاك بيري موشن الجديد خلال مشاركتها في أسبوع التكنولوجيا والابتكار «جيتكس 2017» في دبي. وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بالمواصفات التالية: 1- شاشة قياس 5.5 بوصة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920×1080 بكسل.

2- معالج «سناب دراغون 625» وذاكرة عشوائية سعتها 4 غيغابايت.

3- كاميرا بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي.

4- مستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة مع شعار بلاك بيري، والذي يشتمل أيضاً على الزر الرئيسي. 5- بطارية بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 50% في غضون 40 دقيقة عن طريق منفذ «يو إس بي- سي». 6- يدعم معيار الحماية «آي بي 67» ضد رذاذ الماء والأتربة. وعلى الرغم من قيام شركة غوغل بإطلاق نظام أندرويد 8.0 (أوريو) خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، إلا أن هاتف بلاك بيري موشن الجديد يعتمد على نظام أندرويد 7.1، ومن المقرر إطلاق تحديث له إلى الإصدار الجديد خلال العام القادم. وأعلنت شركة TCL أن هاتفها الذكي الجديد يتضمن برنامج الأمان DTek الخاص بهواتف بلاك بيري، بالإضافة إلى تقويم بلاك بيري، ويتوافر الجهاز الجديد في أسواق الإمارات العربية المتحدة بسعر 1699 درهماً إماراتياً.