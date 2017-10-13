مطرب:جدي سيد درويش مات مسموماً

القاهرة -الزمان : ‎كشف الفنان المصري إيمان البحر درويش، للمرة الأولى أن هناك شبهة جنائية في وفاة جده الفنان الشهير الراحل سيد درويش. ‎ونفى ايمان البحر درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية «النهار وان»، ما تردد عن وفاة جده نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، كما جاء في الفيلم الذي أساء لجده وتاريخه،مؤكدا أنه ظل طوال حياته يحارب هذه المخدرات، كما ظهر في أغانيه، ولذا فهم يطالبون منذ فترة طويلة بتغيير نهاية الفيلم. ‎وأضاف: «أن جده مات مسمومًا، ورفضت الحكومة الخاضعة للنفوذ البريطاني آنذاك الطلب المقدم من أسرته بتشريح جثمانه، لكي يثبتوا أن الوفاة حدثت لأسباب جنائية، ولو كان مات بالكوكايين لكن وافقوا على تشريحه».