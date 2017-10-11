القضاء يلبي طلباً حكومياً في اعتقال مفوضية استفتاء كردستان والمحكمة الاتحادية تنأى بنفسها عن الأزمة

بغداد- كريم عبد زاير

اصدرت محكمة عراقية الاربعاء امرا باعتقال رئيس واعضاء المفوضية التي اشرفت على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان حول الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الاعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى لفرانس برس «اصدرت محكمة تحقيق الرصافة اوامر بالقبض على رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني».

ويعقد مجلس الامن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء .

واشار البيرقدار الى ان اعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيسة المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد .

ويأتي امر المحكمة بعد اسبوعين من اجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الاكراد نصرا كبيرا لان ال»نعم» على الاستقلال نالت اكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.

واعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاربعاء انها لن تنظر في مسألة مشاركة نواب اكراد في البرلمان العراقي في الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان، لان الامر ليس من «اختصاصها».

ومنذ تصويت البرلمان العراقي على رفض اجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان العراق، توترت العلاقة مع النواب الاكراد البالغ عددهم نحو ستين نائبا فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقي.

وبعد اجراء الاستفتاء لجأ مجلس النواب الى المحكمة العليا بهدف «استحصال الرأي» و»تقييم مدى انتهاك» النواب الاكراد للدستور، من اجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك. واضاف «ليس من اختصاص المحكمة (الاتحادية العليا) اعطاء الرأي والافتاء، وفقا لما حدده القانون والدستور». وصدر بيان المحكمة اثر تقدم مجلس النواب بطلب لاتخاذ قرار بحق النواب الاكراد المشاركين في التصويت على استقلال كردستان.

واكد المتحدث «ترى المحكمة العليا انها لا تملك صلاحية ابداء الرأي والافتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء» في هذا الامر.

واعلنت بغداد الاثنين عن اجراءات انتقامية اقتصادية وقضائية جديدة ضد اقليم كردستان في اعقاب اجراء الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة المركزية غير شرعي ومخالف للدستور، دون الكشف عن تفاصيل هذه الاجراءات.