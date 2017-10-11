 مفاوضات حول تكرار سيناريو الحافلات المكيفة لداعش في الرقة

ثلاثة انتحاريين يحاولون اقتحام قيادة شرطة دمشق

دمشق- بيروت- الزمان

أقدم ثلاثة انتحاريين على تفجير أنفسهم الاربعاء قرب مركز قيادة شرطة دمشق ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ستة آخرين وفق ما افادت وزارة الداخلية السورية، في اعتداء هو الثاني من نوعه على مقر أمني في العاصمة في أقل من اسبوعين. وقالت مصادر ميدانيةان عدد القتلى اكبر . ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزارة الداخلية السورية في شريط عاجل «إرهابيان إنتحاريان يحاولان اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد من الوليد» في وسط دمشق. وأوضحت الوزارة أن حرس المقر قام «بالاشتباك معهما مما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول الى قيادة الشرطة». إثر ذلك، تمكنت الشرطة وفق وزارة الداخلية، «من محاصرة إرهابي ثالث خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره لتفجير نفسه» أيضاً. ويعد المبنى المستهدف المقر الرئيسي لقيادة شرطة دمشق. وتسببت التفجيرات الثلاثة، بحسب وزارة الداخلية، «بارتقاء شهيد وإصابة ستة مواطنين بجروح». فيما يواصل مجلس الرقة المدني الأربعاء اجراء «محادثات» لضمان ممر آمن للمدنيين العالقين في جيوب ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الرقة، التي تقترب قوات سوريا الديموقراطية من تحريرها بدعم من واشنطن. وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان ليل الثلاثاء، أن «مجلس الرقة المدني يقود محادثات لتحديد افضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل +داعش+ من الخروج من المدينة، حيث يحتجز الارهابيون مدنيين كدروع بشرية».

ويدعم التحالف الدولي منذ نحو اربعة اشهر هجوماً تقوده قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من الرقة، أبرز معاقله سابقاً. وباتت هذه القوات تسيطر على نحو تسعين في المئة من أحياء المدينة فيما يتحصن مقاتلو التنظيمفي جيوب محدودة خصوصا في وسط المدينة. وأكد التحالف في بيانه أن مجلس الرقة المدني، الذي يضم ممثلين عن أبرز عشائر الرقة وفاعليات محلية، يولي «اهتماماً خاصاً بحماية المدنيين ومنع حدوث أزمة انسانية كبيرة مع اقتراب سقوط عاصمة الخلافة الاسلامية المزعومة في الرقة». ولم يصدر أي تعليق رسمي إزاء مضمون المحادثات من مجلس الرقة المدني، الذي تأسس في نيسان/أبريل بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد التنظيم منها. ويتألف وفق ما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية حينها من أهالي محافظة الرقة بكل مكوناتهم وبينهم وجهاءعشائر وشخصيات سياسية وثقافية. ولم يحدد بيان التحالف من هي الجهة التي يجري معها المجلس المحادثات الهادفة لاجلاء المدنيين من الرقة.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الأربعاء حصول المفاوضات مع تنظيم الدولة الاسلامية، موضحاً أن هدفها «اخراج مقاتلي داعش مع عائلاتهم الى البوكمال والريف الشرقي لدير الزور».

ولا يزال التنظيم يسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة دير الزور (شرق). وتعد مدينتا البوكمال الحدودية مع العراق، والميادين آخر أبرز معقلين له في البلاد.

وتحدث عبد الرحمن عن «حافلات نقل ركاب كانت متوقفة حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء في مزارع الأسدية الواقعة شمال مدينة الرقة»