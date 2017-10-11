الجولة الأولى لمباحثات القاهرة: ‎اختراق في ملف الموظفين والمعابر وتجنب مناقشة السلاح

‎القاهرة– مصطفى عمارة

‎بعد مباحثات مضنية بين وفدي حركتي فتح وحماس استمرت حوالى 8 ساعات اختنمت جولة المباحثات الاولى امس الاول ثم استانفت فى صباح امس وعلى الرغم من التكتم الاعلامي على الجولة الاولى الا ان اجواء التفاؤل سادت المباحثات فى ظل وجود رغبة من الطرفين لتحقيق توافق فى ظل وجود ضغوط من الشارع فى غزة فضلا عن وجود توافق عربي ودولي على ضرورة تحقيق المصالحة لتهيئة المناخ لعقد مؤتمر اقليمي فى نهاية هذا العام بحضور كل من مصر والاردن والسلطة الفلسطينية والرئيس ترامب لتسوية القضية الفلسطينية.

‎ وعلى الرغم من شحة المعلومات والتصريحات انتظاراً لانتهاء المباحثات ،الا ان مصادر مطلعة اكدت ان مباحثات امس احدثت اختراقاً مهماً فى حل قضية الموظفين الفلسطينيين المتقاعدين بعد ان وافقت السلطة على خطة لاحالة كبار السن الى التقاعد واحلال موظفين اخرين على ان يتم تعويض المتقاعدين من خندق مالي تساهم فيه الامارات بالجزء الاكبر، كما ابدت حماس استعدادا لتسليم المعابر الى السلطة، اما بالنسبه لسلاح المقاومة فلم يتم التطرق اليه،وهو مااكده عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان الحديث يدور حول عدم استخدام هذا السلاح فى الجبهه الداخلية ويتم استخدامه بقرار مركزي.

‎ فيما اكد اسامة القواسمي عضو وفد فتح انه لن يتم الاقتراب من سلاح المقاومة ،اما بالنسبة لملف المعابر فان مصر ستتولى حل اشكالية ادارة معبر رفح ،واضاف ان الحكومة يجب ان تبسط كامل سلطتها على قطاع غزة لاننا لانريد حكومة تحاصر دوليا وان قرار ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس ان المباحثات سوف تستمر 3 ايام وقد يجري تمديدها حسب الحاجة . واضاف ان المباحثات سوف تتطرق الى تشكيل حكومة وحدة فلسطينيه .