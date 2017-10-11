تويتر تختبر ميزة العودة للتغريدات القديمة

لوس انجلس – الزمان : بدأت شبكة تويتر الاجتماعية باختبار ميّزة جديدة تحمل اسم Save for Later تسمح بحفظ التغريدات للعودة إليها في وقت لاحق، وذلك حسبما نشر أحد المسؤولين في حسابه الشخصي.

وأثناء تصفّح التغريدات في التطبيق، أو في الموقع الرسمي، يُمكن الضغط على آيقونة القائمة “…” ليظهر خيار جديد بعنوان “إضافة إلى العلامات” Add to Bookmarks التي تقوم بإضافة التغريدة إلى قائمة سرّية خاصّة بالمستخدم للعودة إليها لاحقًا عبر قسم جديد داخل التطبيق يحمل العلامات Bookmarks. وتنتظر تويتر ردود أفعال واقتراحات المستخدمين عبر الوسم #SaveForLater لأنها لم تنته حتى الآن من تطويرها وتأمل في إطلاقها لإرضاء الجميع بناءً على المُقترحات المُرسلة.