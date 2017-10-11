مواطنون ومصرفيون كرد:عقوبات بغداد تكرار لتعسف الحكومات العراقية وضربة قوية للاقتصاد الكردستاني

السليمانية- باسل الخطيب

عد مواطنون كردستانيون، أن الأزمة الراهنة بين الإقليم والحكومة الاتحادية زادت من معاناتهم الحياتية وجددت مخاوفهم من «تعسف» الحكومات العراقية المتعاقبة بحق الكرد، في حين أكد خبراء مال ومصارف أن الإجراءات التي اتخذتها بغداد بالتعاون مع طهران وأنقرة، وجهت «ضربة قوية» لاقتصاد الإقليم وأضرت بالمصارف الكردستانية وهزت ثقة المودعين بها. وألقت الأزمة الحالية بين بغداد وأربيل بظلالها على الاقتصاد الكردستاني وزادت من هموم مواطني الإقليم المثقلين أساساً منذ قطع رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي رواتبهم، في شباط/ فبراير 2014، وعجز حكومتهم عن تسديدها كاملة، ما اضطرهم لقبول تسلم ربع راتب منذ ذلك الحين وبنحو غير منتظم.

الإجراءات العقابية التي فرضها رئيس الحكومة الاتحادية الحالي، حيدر العبادي، بالتزامن مع كل من طهران وأنقرة، على خلفية إجراء الاستفتاء على الاستقلال في الـ25 من أيلول/ سبتمبر 2017، أثارت سخط الكرد الذين عدوها «عقوبة جماعية» مباشرة ضدهم وقطعاً لأرزاقهم، لا لشيء سوى لأن غالبيتهم أيدوا الاستقلال كـ»حق مشروع» أقرته القوانين الدولية، وإن كان الكثيرون ينتقدون قيادتهم نتيجة «عدم دقة» حساباتها، وعدم تهيئة «الأرضية الإقليمية والعالمية والتوقيت المناسب لها». المتقاعد أريز حاجي، يقول إن مواطني إقليم كردستان «اعتادوا على تعسف الحكومات العراقية منذ العهد الملكي وحتى الآن»، ويشير إلى أن «الكرد طالما تعرضوا لعقوبات جماعية أو مواجهة قوات الحكومة في بغداد ما اضطرهم الاحتماء بالجبال أو اللجوء إلى دول الجوار وغيرها في أصقاع الأرض مراراً». ويضيف حاجي، أن مواطني كردستان بعامة والموظفين منهم بخاصة «يعانون من شظف العيش نتيجة تسلمهم ربع رواتبهم بصورة غير منتظمة نتيجة تعسف رئيس الحكومة العراقية السابق، نوري المالكي، وسعيه لكسر إرادة مواطني كردستان»، ويبين أن الأزمة الراهنة نتيجة الاستفتاء «ألقت بظلالها على الحياة اليومية لمواطني الإقليم وأضافت قلقاً جديداً لهم خشية ارتفاع الأسعار أو شحة المواد التموينية وربما ما هو أسوأ».

الحاجة ترزه شورش، تتهم السياسيين بأنهم «لا يراعون مصلحة المواطنين ولا يهمهم سوى مصالحهم ومكاسبهم»، لكنها تؤكد على استعداد الكرد «التضحية بالغالي والنفيس في سبيل نيل حريتهم وتحقيق حلمهم بالدولة إسوة بالشعوب والأمم الأخرى».

سائق سيارة الأجرة خالد حاجي، يقول إن الأزمة الحالية «تسببت بارتفاع سعر البنزين لاسيما المحسن من 700 دينار قبل الاستفتاء إلى 825 دينار بعده ما يعني ضرورة زيادة أجرة نقل الركاب»، ويعرب عن خشيته من إمكانية «حصول شحة أو قطع البنزين المحسن في ظل إصرار بغداد وطهران وأنقرة على التصعيد». التاجر صلاح سليم، صاحب المحل في السوق القديم بقيصرية نقيب، وسط السليمانية، يقول إن المواد الغذائية «شهدت ارتفاعاً طفيفاً نتيجة الأزمة الراهنة لكنها متوافرة كما أن الحركة التجارية ما تزال مستمرة»، ويستدرك «لكن قلة السياح والزوار العراقيين والعرب والأجانب أفقدتنا الكثير من زبائننا». إلى ذلك يقر كاوة آري، صاحب محل حلويات وكرزات في شارع مولوي، بأن «ندرة السياح والزوار العراقيين والأجانب بعد الاستفتاء، تسبب بتراجع كبير بعمل أصحاب محلات الحلويات والكرزات والمواد الفلكلورية والتراثية التي تعتمد عليهم بنحو أساس»، معرباً عن أمله بأن «تنجلي الأزمة قريباً وتعود الأمور إلى مجاريها لإنعاش قطاع السياحة الذي تأثر كثيراً من جراء الأزمة الحالية».

بدوره يقر آوات علي شريف، موظف الاستقبال في فندق قصر السليمانية (السليمانية بلاس) في شارع سالم الراقي وسط السليمانية، بأن الأزمة «أثرت كثيراً على الفندق كسواه من فنادق المدينة»، ويدلل على ذلك بأن عدد النزلاء «تراجع من نحو 50 قبل 25 أيلول المنصرم، إلى 15 حالياً غالبيتهم من الكرد».

صاحب محل الصرفة في سوق الدولار، الذي يعد بمثابة البورصة، في شارع كاوة، برزان محمد، يقول إن السوق «لم يتأثر كثيراً بالأزمة الراهنة»، ويدلل على ذلك بأن «سعر صرف الدولار مقابل الدينار لم يشهد ارتفاعاً حاداً إذ كان في الـ24 من أيلول المنصرم، 126.750، وفي الـ26 منه أصبح 126.250، وفي الـ28 سجل 126.850، وفي الثلاثين منه 127، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 126.750 في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي».

ويؤكد محمد، أن التحويلات المالية «ما تزال مستمرة سواء مع بغداد أم خارج الإقليم»، ويتابع بعربية مكسرة، «كاكا لا تصدق كل ما تسمعه في الإعلام نقلاً عن السياسيين، لأن للسوق قوانينها وقواعدها الخاصة بها».

وكان البنك المركزي العراقي، أوقف في الـ28 من أيلول المنصرم، نظام التحويلات المالية بين المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في إطار العقوبات التي صدرت بحق الإقليم بعد إجراء الاستفتاء، وتشمل أيضاً حظر الطيران من اللإقليم وإليه، والسيطرة على المعبر الحدودية مع إيران وتركيا، وذلك بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي بهذا الشأن، في حين أكد رئيس الحكومة العراقية مراراً على أن الإجراءات المتخذة ضد الإقليم «لا تستهدف تجويع» المواطنين الكرد. الخبير المالي والمصرفي، دلشاد عبد المجيد، يرى أن العقوبات التي فرضتها بغداد فضلاً عن تركيا وإيران «متوقعة في ظل رفضها استقلال كردستان أو إقامة دولة كردية»، ويرى أن إجراءات بغداد «أضرت بمواطني إقليم أن الترتيبات الخاصة بالنقاط الكمركية الجديدة واستيفاء الضرائب من قبل الحكومة المركزية وتغيير طرق سير الشاحنات أمور يترتب عليها زيادة تكاليف نقل البضائع وبالتالي فإن المواطن أو المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر في ذلك».

ويوضح أن تهديد تركيا بقطع ضخ النفط من كردستان، «يوجه ضربة قوية لاقتصاد الإقليم المعتمد على النفط بصورة شبه كلية»، ويبين أن المصارف الكردستانية «تضررت هي الأخرى نتيجة منعها من الاشتراك بمزاد العملة للحصول على الدولار بسعر البنك المركزي العراق لأغراض الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية». ويتابع عبد المجيد، أن حجم السحوبات «زاد من المصارف الكردستانية نتيجة خشية المودعين من الأسوأ»، مشدداً على أن المصارف التي مجالس إدارتها في الإقليم، ككردستان، جيهان، أربيل وأميرالد، هي «الأكثر تضرراً من الأزمة نتيجة منعها من المشاركة بمزاد العملة للبنك المركزي العراقي واضطرارها الحصول على الدولار بسعر السوق الذي يزيد كثيراً على السعر الرسمي».

وكان البنك المركزي العراقي، قد خفف في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، القيود المالية المفروضة على إقليم كردستان، بعد أن تلقى تعهدا بالتعاون من المصارف الكردية، مع استثناء أربعة مصارف منها ذات ملكية كردية.