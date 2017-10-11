ناشئو العراق يدكون حصون تشيلي بثلاثية في مونديال الهند

بغداد – ساري تحسين

عزز منتخب العراق آماله في التأهل للدور الثاني بعد فوزه على تشيلي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جرت أمس الأربعاء على ملعب فيفيكاناندا يوبا بهاراتي في كالكتا ضمن الجولة الثانية من منافـــــسات المجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين تحت سن 17 عاماً التي تقــــام في الهند.

وسجل أهداف المباراة اللاعب محمد داود في الدقيقتين (6 و(68 ولاعب تشيلي دييغو فالنسيا في الدقيقة 81) ) خطأ في مرمى فريقه .

ورفع مهاجم العراق محمد داود رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة بعدما كان سجل هدفه الأول في المباراة الأولى أمام المكسيك. وحافظت إنكلترا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، مقابل أربع نقاط للعراق ونقــــطة واحدة للمكسيك ولا شيء لتشيلي.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي العراق مع إنكلترا والمكسيك مع تشيلي وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل العراق مع المكسيك بهدف لكل منهما وفوز إنكلترا على تشيلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

ويتأهل إلى الدور السادس عشر أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.