الإتحادية ترفض النظر بدعوى النواب المشاركين في الإستفتاء

كردستان: لا أهمية لقرار بغداد إعتقال مفوضية إنتخابات الإقليم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان القرار الصادر من القضاء العراقي باعتقال أعضائها بأنه (قرار سياسي)، منوهة الى انه (لا أهمية له على ارض الواقع).وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في تصريح ان (القرار الصادر من المحكمة العراقية ضد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هو قرار سياسي، وعلى غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد)، مضيفاً ان (هذا القرار ليس له أي أهمية بالنسبة لنا). وفي بغداد، وصفت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي ان تحريك دعوى قضائية بحق ثلاثة اشخاص فقط في مفوضية انتخابات واستفتاء كردستان وترك رئيس الاقليم (فضيحة الفضائح للحكومة العراقية).وقالت الفتلاوي في بيان إن (الحكومة العراقية حركت شكوى قضائية بحق ثلاثة اشخاص فقط من الموظفين الصغار في مفوضية اقليم كردستان بتهمة قيامهم بالاستفتاء وتركت مسعود البارزاني رأس الفتنة واولاده وكبار قيادات حزبه ووزرائه وزبانيته ممن قرروا الاستفتاء وروجوا له وشرعوا به ووفروا الاموال لذلك وتحدوا المحكمة الاتحادية ومجلس النواب والحكومة العراقية ودعوا الناس للمشاركة وارهبوا البعض لاجبارهم على المشاركة)، على حد قولها مضيفة أنه (اجراء بائس ومؤسف ومخيب لآمال جميع العراقيين الذين كانوا ينتظرون محاسبة من خرق الدستور وحاول تقسيم البلد).

واعلن مجلس القضاء الاعلى امس عن صدور اوامر قبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء.وقال المتحدث الرسمي بأسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان ان (محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في اقليم كردستان).

واضاف بيرقدار ان (الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية)، مشيرا الى ان (المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات). من جهة اخرى، عزا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله رد المحكمة الاتحادية لقرار البرلمان بالتوجه لاتخاذ اجراء ضد النواب المشاركين في الاستفتاء لكونه استهدافا سياسيا.وقال في تصريح إن (قرار البرلمان منذ اعلانه عن تشكيل لجنة لاتخاذ قرارات ضد النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء هو استهداف سياسي ضد النواب الكرد وقد قلنا منذ البداية ان المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بهذا القرار لأن الدستور حدد فقرتين لاقالة النائب وهي الغيابات او ان يكون متهماً بتهم جنائية).واضاف أن (النواب الكرد لهم مطالب لانهاء القطيعة وهي اتخاذ البرلمان دورا محايدا في حل الازمات وعدم تدخله في فرض اجراءات عقابية على كردستان من حصار وتفويض باستخدام القوة ضد الاقليم في موضوع اجراء الاستفتاء).

وردت المحكمة الاتحادية العليا امس طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في الاستفتاء.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن (المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة 50 من الدستور.ووجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات ثالثاً- ثامناً من المادة 93 من الدستور)، موضحاً أن (ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005 ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969) .وتابع أن (المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين أولاً و ثانياً من المادة 93 من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه إليه أنفا)، لافتاً الى أن (المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص).