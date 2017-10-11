خبير لـ (الزمان): المخاطبات الورقية والروتين يزيدان معاناة الشريحة

صحة الصدور تحرم المتقاعدين الجدد من الحصول على الراتب الأول

بغداد – شيماء عادل

يعاني المحالون الى التقاعد من روتين وعدم تنسيق وقصدية في تأخير استلامهم الراتب الاول. ويؤكد مراجعون الى مصرفي الرشيد والرافدين ان قضية صحة الصدور مازالت تحول دون حصولهم على الراتب ولاسيما الدفعة الاولى التي تستوجب انتظارا مطولا بعد اصدار الهوية التقاعدية ، ويقولون انهم ظنوا ان حصولهم على الهوية هو اخر المطاف بعد رحلة مضنية يقطعونها في دهليز دائرة هيئة التقاعد الوطنية . ويشيرون الى انهم شاركوا في خدمة البطاقة الذكية (كي كارد) ودفعوا عشرة الاف دينار برفقة الوثائق والمستمسكات المطلوبة ، ومع ذلك فأن الراتب الاول يخضع لاسلوب بالٍ ومستهلك هو المراجعة المباشرة الى فروع المصارف والخضوع الى روتين وحجج واهية لتأخير الحصول على الراتب ، مرة بحجة عدم وجود الاسم ومرة ثانية بحجة عدم وصول القوائم من هيئة التقاعد وثالثة بحجة تعليمات جلب صحة صدور الهوية التقاعدية ، مما يتطلب انتظارا قد يصل الى اسبوعين اضافيين بعد اربعة اشهر من إنتظار الحصول على الراتب الاول. ويطالب المتقاعدون وزارة المالية واللجنة البرلمانية بإلغاء شرط صحة صدور الهوية والانتظار المطول الذي يحرم عائلة المتقاعد من تقاضي الراتب الاول في موعده ، فضلا عن ضرورة تعجيل المدة الزمنية التي تقطعها عملية وصول اسماء المتقاعدين الى مصرفي الرشيد والرافدين ، وكذلك جعل تسلم الراتب الاول عبر البطاقة الذكية مباشرة.فيما اكد رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق عبد الرضا شياع الحفاظي أن سبب مطالبة المصارف بصحة صدور الهوية التقاعدية يعود الى ارتفاع حالات التزوير في المعاملات الرسمية ومن بينها هوية الموظفين المحالين حديثا الى التقاعد .واضاف لـ(الزمان) امس أن (الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة دفع العديد من الدوائر الى طلب مستمسك صحة صدور اي وثيقة ، خاصة وان مخاطبات صحة الصدور لابد ان تسلم عبر معتمد رسمي مرسل من تلك الدوائر ولايجوز ان تسلم المعاملة لصاحب الشأن تلافيا للتزوير).

ودعا (المصارف المعنية وهيئة التقاعد الى تخفيف الاجراءات وعدم تحميل المتقاعدين اعباء اضافية وتاخير رواتبهم لمدد قد تصل الى خمسة اشهر لاسيما المحالين الى التقاعد حديثا وضرورة الاسراع بتسلم رواتبهم لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبلد. كما ان اسر المتقاعدين هم بامس الحاجة الى مصدر الرزق بعد ان احيل معيلهم الى التقاعد)، واوضح الحفاظي بصد تأخر صرف رواتب المتقاعدين المدنيين من الذين يتسلمون بشكل يدوي مع مرور نحو احد عشر يوما ان (المصارف وراء التأخير لعدم ارسال المخولين الى هيئة التقاعد لاستلام قوائم باسماء المتقاعدين مما يتسبب في حرمان الاف الاسر من مصدر رزقهم الوحيد وهي معاناة مستمرة كل شهرين لابد من المعالجة العملية في حلها والاسراع بصرف تلك المستحقات دون ابطاء). من جانبه دعا مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد الجهات المسؤولة في دائرة التقاعد والمصارف الحكومية الى تسهيل معاملات المتقاعدين ومنحهم مستحقاتهم. وقال رشيد لـ(الزمان) امس ان (المتقاعدين افنوا حياتهم في خدمة البلد ومن غير المستحسن ان يتم تحميلهم روتين اكمال المعاملات للحصول على حق من حقوقهم والمتمثل برواتبهم التقاعدية)، داعيا (الجهات المسؤولة في هيئة التقاعد والمصارف المعنية ووزارة المالية بضرورة اكمال معاملاتهم وتسهيل اجراءات منح الراتب الاول ولاسيما انهم ضحوا بحياتهم في خدمة العراق ومن واجب البلد ان يهتم بهم). فيما طالب الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الجهات الحكومية بضرورة الاعتماد على الوسائل الحديثة في دوائر التقاعد والمصارف واستبدال اسلوب (كتابنا وكتابكم) بالطرق الحديثة والمتمثلة بالحوكمة الالكترونية.

وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (المتقاعدين يعانون عند حصولهم على رواتبهم من متاعب شتى وهذه الحالة ماثلة منذ عشرات السنين حيث يمر المتقاعد برحلة مارثونية بين دائرته وبعدها هيئة التقاعد الوطنية واتباعهم اجراءات روتينية وبالتالي فأنهم يقومون بهذه الرحلة المعقدة جدا وان هذه الحالة غير موجودة في معظم الدول)، واوضح الامين ان (العراق يعد من الدول النامية والان انتشرت التقنيات والتطور الحضاري في البلد والمتمثلة بطريقة الحوكمة الالكترونية التي تعمل على اختصار المخاطبات الورقية والروتين والمفروض بهيئة التقاعد اتباع نظام الحوكمة الالكترونية بالاعتماد على البيانات الموجودة لدى الدائرة التي كان يعمل فيها المتقاعد بحيث تكون بيانات المتقاعدين كاملة وفيها كل المعلومات التي يتم طلبها من المتقاعد ذاته )، مشيرا الى ان (هذا الروتين الذي يعانيه المتقاعدون لا ينتهي الا اذا تم تطبيق هذا النظام وللاسف العراق لم يصل الى المرحلة التي تمكنه من الاستفادة من هذا التطور في اكمال معاملات المتقاعدين للتخفيف من عرقلة اكمال المعاملات والروتين الذي يتحمل وزره المتقاعد واسرته ). داعيا هيئة التقاعد الوطنية الى (ضرورة استبدال النظام القديم في اكمال معاملات فئة المتقاعدين الى استخدام نظام الحوكمة الالكترونية ورفع الثقل عن كاهل المتقاعدين بأستخدام اجراءات ألكترونية وحضارية ومطالباتهم بشأن صحة الصدور او كتاب اخر راتب ومع العلم ان كل هذه الاجراءات بالامكان ان تكمل خلال ايام او حتى ساعات اذا استخدمت هذه الدوائرالطرق الحديثة ).