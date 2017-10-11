يلدرم في بغداد الأحد المقبل لبحث الخطوات المرتقبة حيال كردستان

جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني بحضور ظريف تستعرض تطورات شمال العراق

بغداد – صباح الخالدي

انقرة – ماهر اوغلو

يعتزم رئيس الوزراء التركي ابن علي يلدرم زيارة بغداد، الاحد المقبل تلبية لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للتباحث بشأن الخطوات المقبلة لمواجهة استفتاء اقليم كردستان ، فيما عقد البرلمان الايراني امس جلسة مغلقة لبحث أزمة الاستفتاء بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.ونقلت وكالة ترك بريس التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن (من المرجّح أن يجري يلدرم زيارته المرتقبة إلى بغداد يوم الأحد المقبل ويلتقي خلالها بنظيره العبادي ومسؤولين عراقيين آخرين)، مضيفة انه (من المنتظر أن يتناول يلدريم مع العبادي آخر المستجدات المتعلقة بالاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة اقليم شمال العراق، والخطوات والعقوبات التي سيفرضها البلدان على إدارة الاقليم). وسيبحث يلدريم خلال الزيارة (مسألة وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها هذه القوات).وترددت انباء مؤخراً عن تخطيط العراق وتركيا وايران لعقد قمة ثلاثية في بغداد لمناقشة ازمة استفتاء كردستان. من جهته، جدد يلدرم في كلمة أمام الولاة في العاصمة أنقرة امس رفض استفتاء إقليم شمال العراق، ووصفه بالخطوة الخاطئة، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للمنطقة برمتها، وأن بلاده لا تطمع في أراضي أي بلد آخر. وشدد على أن تركيا لن تتخلى عن مبدأ ضبط النفس في مرحلة تتصاعد فيها التوترات الإقليمية والعالمية.وأشار يلدرم إلى أن تركيا قامت منذ مطلع العام الجاري بسجن ألف من منتسبي تنظيم داعش الإرهابي بتركيا، ومنعت 53 ألفا من دخول البلاد من 146 دولة (تفاصيل ص4). في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الاركان التركية ان قواتها نفذت مناورات بالعربات المصفحة للسيطرة على المعبر الحدودي مع العراق، مشيرة الى مشاركة قوات من الجيش العراقي بالمناورات.وأضافت رئاسة الاركان التركية ان (قافلة عسكرية انطلقت من ولاية جناق قلعة غرب تركيا تحمل على متنها عشر دبابات، إلى منطقة الحدود للمشاركة في المناورات)، موضحة ان (قوات من الجيش العراقي وصلت قبل أيام إلى مكان المناورات، وشاركت فيها بهدف رفع قدراتها القتالية).وفي طهران، عقد مجلس الشورى الاسلامي الايراني امس جلسة مغلقة لبحث الاستفتاء بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي قدم خلال الجلسة تقريرا عن آخر التطورات في كردستان العراق. وألقى اعضاء في المجلس خلال الجلسة كلمة بشأن آخر التطورات في كردستان. وقال المرجع الديني الايراني ناصر مكارم الشيرازي ان (ايران لن تسمح بايجاد قاعدة من جانب الكيان الصهيوني الى جانب حدودها)، عادًا (تقسيم العراق أضغاث أحلام لن تتحقق أبداً). ورأى الشيرازي في محاضرة له امس في مدينة قم ان (الكيان الصهيوني كان الجهة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسميا بالاستفتاء في اقليم كردستان العراق كما ان امريكا ترغب في ذلك لكنها لا تظهر ذلك للعلن)، مضيفاً ان (عملية الاستفتاء تخدم الكيان الصهيوني في كلتا الحالتين، فاما ان ينجح وتصبح كردستان العراق قاعدة له واما ان يفشل ويُقتل حشد من الافراد بسبب ذلك وهو امر يصب في مصلحة الكيان ايضا).وخاطب قادة كردستان العراق قائلا(لقد اجريتم الاستفتاء ولكن من دون دراسة وتمعن، لو اندلعت المواجهة ستكون هنالك 3 دول قوية امامكم وهنا ماذا يمكن ان يفعل الكيان الصهيوني لكم وهو لم يستطع الوقوف امام غزة وحزب الله لبنان فكيف يمكنه ان يفعل شيئا لكم)، منوهاً الى ان(المصلحة تقتضي ان يحل كرد العراق مشاكلهم مع الحكومة المركزية ، إذ ان انفصال كردستان وتحوله الى دولة مستقلة اضغاث احلام لن تتحقق أبداً).