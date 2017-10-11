التربية تمنح خمس درجات للمراحل غير المنتهية

تظاهرة طلابية تطالب التعليم العالي بإمتحان ثالث

بغداد – داليا احمد

تظاهر العشرات من طلبة الجامعات أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد للمطالبة بدور ثالث للراسبين بالدورين الأول والثاني من العام الدراسي الماضي 2016 – 2017. وقال بيان امس ان (المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإضافة 10 درجات تغيير حالة أسوة بباقي السنوات)، واضاف ان (المتظاهرين طالبوا ايضا بإجراء امتحان الدور الثالث من دون قيد أو شرط وعد السنة الدراسية 2016-2017 سنة عدم رسوب). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تفاصيل عن موقف الوزارة من طلبات المتظاهرين رغم الاتصال الهاتفي مع المتحدث الرسمي للوزارة والمكتب الاعلامي. وأعلنت الوزارة عن ان الوزير عبد الرزاق العيسى لايمتلك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان (صفحة تحمل اسمه تعد مزورة).

وقال بيان للوزارة امس انه (منعا لتضليل الرأي العام وتأكيدا على توضيحاتنا المستمرة في أكثر من مناسبة تجدد الوزارة تحذيرها من والتعامل مع صفحات فيسبوك التي تنتحل اسم العيسى وصفته ونلفت عناية المتابعين الى أن العيسى لا يمتلك حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي وأن كل صفحة تحمل اسمه وصفته مزورة ولا نتحمل مسؤولية منشوراتها الوهمية)، واضاف ان (الوزارة تدعو الى استقاء الخبر الدقيق والمعلومة الصحيحة من الموقع الالكتروني للوزارة حصرا راجين التعامل مع الوزارة من منافذها الاعلامية الرسمية الواضحة والحذر من كل صفحة فيسبوك تحمل اسم العيسى أو الوزارة أو حساب تلكرام ينتحل ذلك بهدف ايهام المواطنين وتسويق الشائعات).

من جانب اخر قررت وزارة التربية منح طلبة المراحل غير المنتهية خمس درجات بداية من الصف الخامس الابتدائي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوزير محمد اقبال وجه الجهات المعنية بمنح طلبة المراحل غير المنتهية خمس درجات بداية من الصف الخامس الابتدائي ).

واضاف ان ( القرار جاء استجابة لمناشدات الطلبة وعوائلهم ومعالجة الدرجات الحرجة).

وأفتتحت المديرية العامة للتعليم المهني التابع للوزارة مجموعة من الاختصاصات الجديدة في المدارس المهنية ، وبدءا من العام الدراسي الحالي. وأوضح البيان ان (القسم الثاني في الرصافة افتتح اختصاص الاجهزة الطبية التابع للفرع الصناعي في اعدادية النهروان المهنية للبنين ، مع افتتاح اختصاص تكييف الهواء والتثليج التابع للفرع الصناعي في اعدادية النضال الصناعية) .وتابع (اما قسم التعليم المهني في محافظة صلاح الدين ، فتم افتتاح اختصاص الاجهزة الطبية التابع للفرع الصناعي في اعداديات الدجيل الصناعية للبنين و المعتصم المهنية للبنين و الضلوعية المهنية للبنين و تكريت الصناعية للبنين و الدورة الصناعية للبنين)، واضاف البيان أن (المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة اعلنت عن دخول حملة مدرستنا بيتنا التي اطلقها اقبال والرامية الى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والتربوية الى روضة الأقحوان للأطفال في ناحية الكرمة ، حيث قامت ملاكاتها الادارية بأعاده تأهيلها بالكامل )، واوضح ان (ملاك روضة الأقحوان الواقعة في الناحية نفذوا حملة شاملة لأعاده تأهيل بناية الروضة وعلى نفقتهم الخاصة ضمن حملة مدرستنا بيتنا) ، وتابع البيان ان (الحملة تضمنت إعادة طلاء الجدران وتزيينها وتبديل الستائر ، بالإضافة الى تزويدها بالمستلزمات المهمة حيث بدت بحلة زاهية وأصبحت بيئة جاذبة للأطفال مع بدء العام الدراسي الجديد). .