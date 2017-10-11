المرور يدعو أصحاب المركبات في واسط والديوانية لتثبيت اللوحات

الداخلية تكشف عن فضائيين في الوزارة وتحيلهم إلى القضاء

بغداد – قصي منذر

كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن عشرات الفضائيين لمنتسبين تابعين للوزارة، فيما اعلنت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فوز وزارة الداخلية العراقية بالمركز الاول في مسابقة التوعية والتثقيف المتعلقة بالحماية المدنية الدفاع المدني للعام الحالي 2017 . وذكر بيان لمكتب المفتش العام امس ان (المفرزة التفتيشية الخاصة بمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية كشفت في مديرية النجدة والسيطرات أن 48 منتسباً منسوباً الى قاطع نجدة الصمود هم منتسبون متسربون من الدوام فضائيون وجاء ذلك نتيجة تدقيق المفرزة لسجلات الواجبات وحركة السلاح الخاصة بالقاطع).

حركة السلاح

وأضاف ان (التدقيق الذي قامت به المفرزة التفتيشية لسجلات الحضور وأوامر القسم الثاني وسجل حركة السلاح لعدة أشهر من السنة، فضلاً عن القيام بعملية التعداد على منتسبي القاطع، قد أثبتت أن 48 منتسباً من منتسبي القاطع فضائيين الأمر الذي استدعى من مكتب تفتيش النجدة والسيطرات الى مفاتحة مديرية تفتيش بغداد لفتح مجلس تحقيقي بالقضية لكشف ملابساتها والمتورطين فيها). وفي سياق آخر ضبطت المفرزة الخاصة بمكتب المفتش العام (بالجرم المشهود التابعة لمكتب تفتيش مديرية شرطة بغداد الرصافة ضابطاً ومنتسباً متلبسين بالرشوة لقاء انجاز أوراق تحقيقية بقضية مواطن).

وبين ان (عملية الضبط تمت بعد وصول شكوى لمكتب المفتش العام من أحد المواطنين مدعياً فيها قيام ضابط مركز شرطة الزعفرانية بمساومته وابتزازه بمبلغ 200 ألف دينار مقابل انجاز الأوراق التحقيقية الخاصة به).

وأشار الى ان (المفرزة التفتيشية نصبت كميناً وضبطت أحد منتسبي المركز متلبساً بالجرم المشهود بأخذ المبلغ من المواطن، والذي اعترف صراحة بأن ضابط المركز وهو برتبة ملازم هو الذي ارسله لاستلام المبلغ، وضمت المفرزة محضر ضبط اصولي ودونت أقوال المشتكي وافادة واعتراف المنتسب المتهم وعرضتها على قاضي تحقيق خفر الرصافة الذي أمر بتوقيف المنتسب وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق معه وأصدر أمراً بالقبض على الملازم وفق المادة 307 أيضاً، وتمكنت المفرزة من إلقاء القبض على الضابط وأودعته التوقيف للتحقيق معه).

شهادة تقديرية

الى ذلك منح الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان شهادة تقدير موجهة الى وزارة الداخلية العراقية، بمناسبة فوزها في المسابقة الدورية للإفلام التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالحماية المدنية لعام 2017، دور اجهزة الحماية المدنية الدفاع المدني في مواجهة الكوارث البيئية والحد من تأثيراتها. الى ذلك طالب العميد عمار وليد من اعلام مديرية المرور العامة في بيان امس (اصحاب مركبات الحمل في محافظتي الديوانية وواسط من الذين لم يستلموا لوحاتهم، مراجعة دائرة مرور المحافظة من اجل تثبيت لوحاتهم، بدءا من اليوم الخميس).واضاف ان (الدوام سيكون صباحا ومساء وحتى في يومي الجمعة والسبت من اجل اكمال تثبيت جميع اللوحات).