سليماني: غياب الرئيس السابق وراء أزمة كردستان

رئاسة الجمهورية تنفي علاقة جوان معصوم بعدم إقامة تشييع للطالباني في بغداد

بغداد – الزمان

نفت رئاسة الجمهورية صحة ماتردد عن إبلاغ جوان معصوم إبنة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وسكرتيره الخاص، اقليم كردستان بعدم امتلاك ملاكات مراسم رئاسة الجمهورية الإمكانية والاستعداد لإقامة تشييع جثمان الرئيس السابق جلال الطالباني في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان تلقته(الزمان) امس (تناقلت مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام يوم الثلاثاء، تصريحاً منسوباً إلى مسؤول البروتوكول في حكومة إقليم كردستان شيرزاد آزاد سلطان زعم فيه أن جوان فؤاد معصوم أعلمته هاتفيا بعدم امتلاك دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية الإمكانية والاستعداد لإقامة مراسم تشييع جثمان الراحل الكبير المغفور له الرئيس مام جلال في بغداد مؤخراً)، مضيفاً أن المكتب الإعلامي للرئاسة (ينفي بشكل قاطع صحة تصريح مسؤول بروتوكول حكومة إقليم كردستان أعلاه).

صحة معلومات

ودعا البيان الإعلاميين والمعنيين إلى (التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها خدمة للحقيقة)، لافتاً الى إن (جوان فؤاد معصوم التي هي السكرتير الشخصي لرئيس الجمهورية، لا علاقة لها بمهام دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية بتاتاً).وشهدت مراسم التشييع الرسمي التي جرت في السليمانية لف الجثمان بعلم كردستان وليس العلم العراقي ما أثار ردود افعال غاضبة في العراق. وفي اطار متصل، عزا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الأزمة الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان إلى الفراغ الذي تركه الطالباني.

وكالة أنباء

وقال سليماني في برقية تعزية بوفاة الطالباني، اوردتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن نبأ وفاة (المجاهد الدؤوب الرئيس العراقي الفقيد جلال الطالباني لم يتلقه الشعب العراقي المسلم لوحده ببالغ الأسى والألم والحزن وإنما جميع شعوب المنطقة أيضا)، مضيفاً أن (أزمة كردستان العراق اليوم ناجمة عن الفراغ الذي تركته الشخصية الحكيمة جلال الطالباني).وتابع أن (هذه الشخصية المجاهدة ناضلت أكثر من 60 عاما في سبيل حرية الشعب العراقي سواء أكانوا عربا أم كردا أم تركمانا أم شيعة وسنة، ومسيح وايزيديين)، مشيرا إلى أن (هذه المصيبة ستكون قاسية على الشعب العراقي في كردستان العراق أكثر من أية فئة عراقية أخرى).ولفت الى أن الراحل (كان يهتم دائما باستقلال ووحدة العراق وكان يؤمن بتحقيق حقوق جميع القوميات والأديان في الدستور وذلك ضمن إطار عراق واحد موحد)، مضيفاً أن (الطالباني كان بمثابة الحاجز الأساس أمام إلغاء العلاقة الإستراتيجية بين الشعبين العراقي والإيراني في حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق).وخلص الى القول أن الطالباني(اتخذ من إيران داعما للشعب العراقي عبر درايته وحكمته الخاصة وأراد استمرار هذه العلاقة لذلك كان يعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلده الثاني وكان يدافع دائما في حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق عن التضامن بين شعبي العراق وإيران وباقي دول المنطقة انطلاقا من فهمه الدقيق لحقائق المنطقة)، منوهاً الى انه (كان يعارض دوما أي وجود غير مشروع لاسيما الكيان الصهيوني وقد ضحى بحياته من أجل الشعب العراقي، ويجب عدّه شهيدا في سبيل العراق).