التصالح مع النفس – نور البدري

عندما ترى شخصاً غريباً ربما تبدأ باطلاق احكامك عليه دون معرفة معدنه أو لربما دون السؤال حتى عن اسمه، خصوصاً ان كان ذلك الشخص منحدرا من ثقافة مختلفة عن ثقافتك أو معتقداً بعيداً عنك، فنحن بارعون بانتقاد من نرى دون معرفة معدنه..

ربما حديد بلا صدأ وعمره الف سنة، ربما لؤلؤة تنخدع بجمال مظهرها لكنها مزيفة ..لم تأت من محار اصطيد من قاع بحر، بل جاءت من مصنع لتاجر لص.. سرق اعمار العمال دون اعطائهم حقهم فكم من عامل دعا عليه وكم من فقير تمنى مكانه،فاصابت التاجر دعوة مظلوم وشل ولده .. فعاش حزينا على ابنه وحسد الفقير على راحة البال .

فلا تحكم على الشخص من مظهره الخارجي، ما يهمك هو ما يظهره لك فلا تفكر في ما يعتقده او ما يؤمن به،فلماذا تتقمص شخصية القاضي وانت لم تدرس القانون يوماً، هل فكرت يوماً لربما انك قاض ظالم في كثير من الأحيان او لربما دائماً وان كنت قاض فعليك بمحاكمة نفسك اولاً، وان رضيت بنفسك بجميع عيوبها ومطباتها وزلاتها ولم تصدر أي حكم ضدها ولم تنصفها ايضاً، فعليك ان لا تهينها ولا تحقرها ولا تقهرها فكما تدينها تدينك. وان اعجبتك قوة القاضي المتقمص شخصيته فعليك معرفة ان القوة هي ان تدعس على وجعك بقدميك وتمشي فوقه امام الذي واقف يراقب لحظة سقوطك، افعل كل ما انت مقتنع به دون ان تؤذي احداً، ولا تؤذي نفسك اولاً فلنفسك عليك حق، تصالح مع ذاتك اولاً وتقبل الآخر بكل اختلافاته، يتم ذلك بدراسة الواقع كما هو دون محاولة اجبار احدهم على الالتزام بقوانينك أو عقيدتك، دون ان تضع ثقافتك في موضع ميزان لقياس عيوب المجتمع.

مادمت تمشي مستقيماً فلا تبالي بالعقول المائلة، وان رأيت جاهلا يجادلك اصمت وابتعد عنه، فالصمت متعب في بعض الأحيان لكنه يبقى ابلغ وسيلة للرد على الكثير من الكلام، ان اردت ان تكون سعيداً تصالح مع نفسك ومع الآخرين، التصالح ينتج من الحب والتسامح، ضع قليلاً من العاطفة على قلبك حتى يلين وقليلاً من العقل على قلبك حتى يستقيم فان اجتمع العقل والقلب معاً عشت سعيداً، ستعيش سعيداً عندما تخفف سقف توقعاتك عن الناس، عشت حياتك ودع الخلق للخالق .

السويد