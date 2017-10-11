يار الله يعلن رسمياً إنتهاء معارك تحرير الحويجة

القوات الأمنية تشرع في عملية عسكرية غربي الأنبار

بغداد – محمد الصالحي

شرعت القوات الامنية في محافظة الانبار في عمليات تعرضية لمواقع داعش في قضاءي راوه والقائم فيما اكد قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله انهاء مهام عمليات التحرير. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود النمراوي في تصريح أمس ان (القوات الامنية على اتم الاستعداد للتحرير قضاءي راوه والقائم غربي الانبار بالتزامن مع الانتهاء من معارك تحرير الحويجة).واضاف ان (تنظيم داعش يعيش حالة من الفوضى والانكسار نتيجة الهزائم المتلاحقة للعناصر التنظيم في الموصل والحويجة وعنه وعدم قدرته على الصمود بوجه القطعات العسكرية التي تروم اقتحام القاطع الغربي للمحافظة).واوضح النمراوي أن (القوات الامنية بدأت بعمليات تعرضية على معاقل التنظيم القريبة من مناطق ارتكازه في قضاءي راوه والقائم في خطوة تهدف الى جس نبض خطوط صد مجرمي داعش قبيل عملية اقتحام معاقل). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقه (الزمان) امس ان (طائرات السوخوي التابعة للقوة الجوية نفذت ضربة لأهداف منتخبة في الانبار وفقا لمعلومات مديرية الاستخبارات والامن) مبينا ان (الضربة أسفرت عن تدمير وكر تابع لعناصر داعش الارهابي في قضاء القائم ناحية العبيدي و قتل 6 – 8 من الارهابيين).واضاف ان (القصف الضربة ادت ايضا الى تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة تابع لعناصر داعش في قضاء القائم ناحية العبيدي). مشيرا الى ان (تلك الطائرات نفذت ضربة ثانية في منطقة الرمانة بقضاء القائم غرب الانبار أسفرت عن تدمير مصنع للتفخيخ وقتل 4-6 ارهابيين).وقال معاون مدير أفواج طوارئ شرطة الأنبار العقيد الركن عامر المشهداني في تصريح امس ان (الجهد الهندسي من الجيش بالفرقة الثامنة وبمساندة طوارئ شرطة الأنبار تمكنت من تفجير 320 عبوة ناسفة من مخلفات داعش جنوب مدينة الرمادي).وأضاف أن (تفجير تلك المخلفات تحت السيطرة دون وقوع أي خسائر مادية او بشرية بصفوف القوات الأمنية او المدنيين كونها خارج مركز المدينة).وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف تجمعاً لداعش وسط قضاء راوه غربي مدينة الرمادي، ما أدى الى مقتل 10 عناصر منهم، بينهم من جنسيات اجنبية).واضاف ان (القصف ادى ايضا الى تدمير سبعة عجلات مفخخة يقودها عناصر داعش أثناء محاولتهم الهجوم على حاجز امني في تلك المنطقة). مؤكدا ان (معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف التجمع).ولفت إلى أن (الطيران الحربي كثّف من طلعاته الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في القاطع الغربي للمحافظة قبيل انطلاق عملية امنية لتحرير قضاءي راوه والقائم غربي الانبار).

محاولة تسلل

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل من قضاء راوه الى قضاء عنه المحرر).واضاف أن (معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية والقوات الساندة لها من قتل الانتحاريين دون وقوع اي اصابات بشرية). مبينا انه (تم اتخاذ إجراءات امنية مشددة عند مداخل ومخارج المدينة تحسباً لعمليات انتحارية مماثلة). وفي كركوك قال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقه (الزمان) امس ان (قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي وباسناد ودعم طيران الجيش أنهت مهامها بعمليات تحرير الحويجة).وكان يار الله اعلن في بيان سابق، أن (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية الحشد الشعبي أنهت مهامها في المرحلة الثانية وتكون قد اكملت واجبها بعمليات تحرير الحويجة بعد ان حررت الجزء الجنوبي من مركز قضاء الحويجة وتحرير ناحية الرياض وتحرير (161) قرية ومنطقة والسيطرة على طريق الفتحة – الرياض باتجاه كركوك والسيطرة الكاملة على سلسلة جبال حمرين من جسر زغيتون وحتى جسر الفتحة). وقال مصدر امس ان (ثمانية من عناصر من داعش كانوا مختبئين في احد المنازل السكنية قرب قضاء الحويجة قاموا بتسليم انفسهم للقوات الامنية المشتركة). مبينا أن (القوات الامنية امرت بنقلهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم). وأضاف ان (القوات الامنية لا زالت تقوم بحملات تمشيط للمنطقة وتطهيرها من العبوات الناسفة والمخلفات التابعة لداعش).