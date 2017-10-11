الإعلامية هبة نبيل ضيفة (الزمان): الجمال وحده لايكفي للنجاح في التلفزيون

حوار – علي كاظم

قالوا أن جمالها كان بوابة دخولها للتلفزيون لكنها أثبتت أن الجمال وحده لايكفي بدون ثقافة وحضور مميز وأنتقاء أجمل الكلمات ٍوالمفردات أثناء تقديم البرامج . تميزت وأبدعت منذ أطلالتها الاولى على الشاشة الفضية وأصبحت احدى المع الإعلاميات في الساحة العراقية بدايتها كانت في شبكة الاعلام العراقية ومن ثم قناة الشرقية. والأن هي في السويد أستراحة محارب تنتطر العودة الى معشوقها التلفزيون لتعود الى جمهورها الذي يسأل أين هبة نبيل

” الگمر” اليوم خطار (الزمان) فاهلا وسهلا بها

أهلا بك أستاذ علي وشكرا لك على هذا اللقاء

{ هل أقدمكٍ للقُراء الإعلامية هبة نبيل أو الفنانة باعتبار أنكِ قدمت بعض الاعمال المسرحية مؤخرآ بصحبة زوجكٍ الفنان المبدع حسن هادي

– قدمني كإعلامية فأنا خريجة كلية الاعلام جامعة بغداد وبدأت عملي في شبكة الاعلام العراقي عام 2003 وهي سنة تخرجي من الكلية عندما شاهدني أحد المسؤولين عن الشبكة في ذلك الوقت في بيت أقربائنا وطلب مني أن اعمل معهم ووافقت بسرعة لانه من ضمن اختصاصي الذي درسته في الكلية اما عملي المسرحي فهو لا يتعدى بعض الاعمال قدمتها بصحبة زوجي الفنان حسن هادي . فلهذا أفضل الإعلامية على أي تسمية أخرى

{ تتذكرين أول عمل قدمته هبة نبيل للمشاهد العراقي

– نعم اتذكر كنا نقدم برامج أذاعية بعد زوال النظام السابق ونعطيهم بعض التوجيهات ونحثهم على الالتزام بالقانون والنظام وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية وبعدها أنتقلت للعمل في التلفزيون وبدأت بتقديم البرامج التلفزيونية

{ هل تعتقدين الجمال له أولوية للمرأة لقبولها في التلفزيون

– الجمال مطلوب في العمل الإعلامي لكن بدون موهبة وثقافة أعتقد يكون عملها فاشلا مع مرور الوقت لان المشاهد سوف يتعود على رؤيتها يوميأ لكنها بدون أبداع وثقافة ومهنية في العمل . الجمال ضروري لكن ان يرافقه الابداع لتكتمل اللوحة الجميلة على الشاشة

{ كيف وجدتٍ العمل في الاعلام هل هناك غيرة وحسد وتقاطع في تقديم البرامج وهل تفأجأتِ بذلك خاصة وأنتٍ جديدة على هذا الوسط

– لا يخلو أي عمل من المشاكل والغيرة والحسد خاصة بوجود النساء لكني كنت اعتقد أنه أذا كنت بعيدة عنهم سأكون في مأمن من ذلك لكن كنت مخطئة ووجدت نفسي في وسط المشاكل ومثال على ذلك تفاجأت اكثر من مرة بأن يُأخذ مني برنامج كنت من المقرر أن أقدمه على الشاشة فأجد زميلة اخرى تظهر بدلا عني . أضافة الى الغيرة والحسد والنميمة والقيل والقال وحاولت أن أبتعد عنهم اكثر من مرة والحمد الله على كل حال فالحياة مدرسة نتعلم منها الكثير

{ قدمتٍ العديد من البرامج المنوعة منها ” المرايا . يسعد صباحك ياعراق . الگمر خطار ” أيهما وجدت هبة نبيل نفسها ضمن هذه البرامج

– كل البرامج التي قدمتها اعتز بها لكن يبقى برنامج ” الگمر خطارا ” الأقرب الى نفسي حيث كنت التقي بالفنانين من الممثلين والمطربين في حلقات خاصة وفِي كل حلقة أستضيف نجما فنيا ونستعيد معه ذكرياته وحكايته ورحلته الفنية ونزور الأماكن التي يعشقها ويتكلم عن نفسه وبصراحة كان برامجا جميلا ومشاهدا بشكل كبير من الجمهور العراقي

{ سؤالي السابق يأخذني الى سؤال أخر أي فنان كانت حلقته مميزة

– جميع الفنانين كانت حلقاتهم مميزة وكانوا مبدعين في البرنامج لكن تبقى حلقة الفنان الملحن كوكب حمزة مميزة جدا وكنت سعيدة وأنا أجلس أمام فنان كبير وملحن قدير وأسمع منه رحلته الفنية العامرة بالإبداع وأبرز محطاته في عالم الغناء والتلحين وأصبحنا بعد البرنامج أصدقاء ونتواصل معآ لحد هذه اللحظة

{ ماهو أول برنامج ظهرت فيه على التلفاز – قدمت نشرة الاخبار الرياضية بالرغم من أني بعيدة عن الرياضة جدآ وكان النشرة تأتي جاهزة مجرد اقرأها للمشاهدين وبعدها تحولت الى برامج المنوعات

{ صعودكٍ على خشبة المسرح كانت مفاجأة للجميع كيف حدث هذا

– هو كان مفاجأة لي قبل الجمهور لأني بعيدة عن المسرح ولا اعرف خفاياه ولم أمارس التمثيل في حياتي حتى عندما كنت في السابق اذهب لإجراء لقاءات فنية مع الفنانين والفنانات خلف كواليس المسرح لم افهم عملهم بشكل جيد لكني وجدت نفسي بلا عمل في السويد بعد الالتحاق بزوجي وأملك وقت فراغ كبير بعد غلق قناة البغدادية فاقترح حسن هادي أن أعمل معه في المسرح بعد أن أعطاني المبادئ الأولية للعمل المسرحي وحتى في البيت كنت سأله عن المسرح ونقوم بتأدية بعض المشاهد

{ كيف واجهت الجمهور لأول مرة على خشبة المسرح

– شعور بالرهبة والفرح وأنا أواجه الجمهور لأول مرة ومازلت اتذكر كلام حسن ” أن لا أنظر للجمهور مباشرة وأتصرف بشكل طبيعي وأول عمل قدمت جسدت فيه شخصية زوجة يزيد في مسرحية ” مازالو ” حيث قدمناها في الدنمارك . العمل المسرحي صعب وفيه رهبة يختلف كليا عن عملي التلفزيوني والبرامج التي قدمتها وفعلا كما يقولون المسرح أبو الفنون

{ هل تستمرين في العمل المسرحي أم أن المسرح محطة مؤقتة

– المسرح كان خيارا لا بد منه لاني وجدت نفسي بلا عمل وطالما لايوجد عمل يعيدني الى الشاشة فسوف أستمر لكن في كل الأحوال لم يكن طموحي النهائي فأنا أتمنى العودة الى الشاشة متى ما أجد الفرصة لذلك

{ جربت الغربة في دمشق والسويد وأبتعدتٍ عن الوطن وبغداد هل تشعرين بالحنين

– كما يقول المطرب كاظم الساهر ” شجابرك على المر غير الأمر منه” بالتاكيد الغربة صعبة لكن أمر لا بد منه بعد تدهور الوضع الامني في العراق ومع ذلك بقيت سنين في بغداد وبعدها الإقامة في دمشق التي لها مكانة خاصة في قلبي وأعشقها جدا وتركت فيها ذكريات وأصدقاء وأحبة وقدمت برنامج الگمر خطار من دمشق وبعد غلق قناة البغدادية عدت الى العراق مرة ثانية عام 2013 وقدمت برنامج صباح الخير ياعراق من القناة العراقية وبعدها اكملت معاملة لم الشمل للالتحاق بزوجي بالسويد وها أنا مقيمة في مدينة مالمو السويديةً وشريط من الذكريات يمر أمامي الأن

{ وأنتٍ في السويد ومع وجود جالية عراقية كبيرة ألم تفكرين في مفاتحة شـــــــبكة الاعلام في تقديم برامج عن العراقيين

– نعم فكرت وهذا طموحي لكن للأسف لا توجد أي أستجابة منهم فقط تسمع الوعود لكن بدون تنفيذ مع العلم يوجد في السويد وبالتحديد في مدينة مالمو عشرات المبدعين من فنانين وشعراء وكتاب وأطباء ومهندسين ولدى الفنان حسن هادي عشرات الأفكار التي يمكن تتحول الى برامج ناجحة ومؤثرة ويتقبلها المشاهد العراقي لكن اقولها للمرة الألف مع الأسف لم نجد أذنا صاغية من قبل المعنيين في بغداد

{ ماذا تركتٍ في بغداد

– لم اترك شيئا فقط بيت عمي هناك حتى صديقاتي في منطقتنا هاجروا الى أوربا وأمريكا ونتواصل دائما ونستذكر أيام بغداد الجميلة التي تغيرت كثيرآ . لم تعد مثلما كانت تغني عنها فيروز ” بغداد والشعراء والصور قمر الزمان وضوعه العطرُ ” بغداد الأن مريضة وحزينة تحتاج أن نهتم بها ونداوي جراحها لكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي

{ حسن هادي الفنان هل يختلف عن حسن هادي الانسان

– حسن هادي شخص واحد في الحالتين . أنسان طيب القلب . حنون جدا . يحب كل الناس . مبدع في الحياة وفِي عمله الفني . ضحى لأجلي الكثير . شعلة من النشاط والعمل الدؤوب ، أفتخر بأنه زوجي وهو كل شي في حياتي

{ رأيك بالاسماء التالية

الفنان علاء رشيد . فنان مبدع ومجتهد بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى

الفنان باسم الباسم / رائع في كل شي لكنه مبتعد قليلآ عن الأجواء في مدينة مالمو

الأستاذ أحمد الصائغ / صديق عزيز نعتز بصداقته سّباق دائما في مساعدة الأخرين ” أبو نخوة “

الإعلامية أيمان صادق / من الصديقات المقربات جدا وهي مبدعة في كل شي أتمنى لها الموفقية في حياتها

{ كيف تلقيتٍ خبر رحيل الفنان فاضل خليل

– بصراحة لم أصدق الخبر حتى هذه اللحظة . الدكتور فاضل تربطني علاقة صداقة عائلية وهو قامة فنية عالية رحيله خسارة لي شخصيا وايضا خسارة للفن العراقي حيث فقد أبرز نجومه . الرحمة له والصبر والسلوان لذويه

{ ست هبة وصلنا الى نهاية وكان الگمر خطار بصحبة الزمان ماذا تقولين لنا

– أشكرك شخصيا على هذا اللقاء والشكر موصول لجريدة الزمان وكادرها المحترم وأتمنى للعراق وأهله الأمن والامان.