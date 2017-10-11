أيسلندا تعيش نشوة التأهل التاريخي

سوريا تخرج مرفوعة الرأس من تصفيات المونديال

{ مدن – وكالات: رد القائم محاولة عمر السومة لتسجيل هدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، لتخسر سوريا بعشرة لاعبين 2-1 أمام أستراليا في إياب الملحق الآسيوي، وينتهي حلم التأهل لكأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في ماليزيا يوم الخميس الماضي، قبل أن يسجل المخضرم تيم كاهيل قائد أستراليا هدف الانتصار لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 109 . وتقدمت سوريا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق السومة الذي سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا في ماليزيا يوم الخميس الماضي. وأدرك كاهيل (37 عاما)، الذي دخل التشكيلة الأساسية على حساب تومي يوريتش، التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 13 . ونجح كاهيل الهداف التاريخي لأستراليا في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأس أخرى لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين. ودفعت سوريا ثمن اللعب بـ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.

بداية مثيرة

بدأت سوريا اللقاء دون 5 لاعبين بارزين هم ثنائي الدفاع أحمد الصالح وعمرو الميداني بسبب الإصابة والمدافع هادي المصري ولاعب الوسط خالد مبيض والمهاجم عمر خربين للإيقاف. لكن رغم ذلك تقدمت سوريا على عكس سير اللعب بعدما قطع تامر حاج محمد الكرة في منتصف الملعب ومرر سريعا إلى السومة الذي انفرد بالمرمى من ناحية اليسار وسدد بإتقان داخل الشباك. وأرسل ماثيو ليكي، الذي صنع هدف لقاء الذهاب لأستراليا، كرة عرضية متقنة قابلها كاهيل بضربة رأس معتادة من مدى قريب (13) ويعيد المواجهة إلى نقطة الصفر. وكادت سوريا أن تسجل من جديد بعد كرة عرضية من المواس في الدقيقة 16 لكنها جاءت أعلى بقليل من رأس السومة الذي أحرز آخر 3 أهداف لبلاده في تصفيات كأس العالم. واستمر الضغط الأسترالي وتوغل جيمس ترويسي من ناحية اليسار ومرر للخطير كاهيل الذي حاول أن يسجل لكن الكرة اصطدمت بالدفاع السوري في الدقيقة 28.

هدف وسوء حظ

واستمر استحواذ أستراليا على الكرة في الشوط الثاني مع لجوء سوريا إلى التكتل الدفاعي ومحاولة شن هجمات مرتدة سريعة. وتلقى البديل فراس الخطيب كرة ناحية اليسار وأرسل عرضية لكنها جاءت خلف السومة في الدقيقة 68 . وبعد دقيقة واحدة أنقذ إبراهيم عالمة حارس سوريا تسديدة أرضية قوية من تومي روجيتش قبل أن يسدد اللاعب ذاته كرة قوية خارج المرمى. وسدد روجيتش كرة قوية جديدة من حافة المنطقة كادت أن تدخل المرمى قبل أن يحولها زاهر ميداني إلى ركلة ركنية في الدقيقة 88 . وتعرض المواس للطرد دون داع بعد تدخل عنيف، ليحصل على الإنذار الثاني ويترك سوريا في موقف صعب. وتألق الحارس عالمة وأنقذ تسديدة من مدى قريب من البديل نيكيتا روكافيتسيا وحولها إلى ركلة ركنية في نهاية الوقت الإضافي الأول. وبعد ذلك أرسل روبي كروز كرة عرضية من ناحية اليسار، ارتقى كاهيل عاليا ووضعها برأسه في المرمى رغم محاولة عالمة إبعادها. وضغطت سوريا من أجل إدراك التعادل، وانتزاع بطاقة التأهل، لكن الحظ لم يحالفها عندما نفذ السومة، هداف الدوري السعودي في آخر 3 مواسم، ركلة حرة قوية لكنها ارتدت من القائم لينتهي الحلم. وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل. وستنتظر أستراليا الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف اول امس الثلاثاء، قبل أن تعرف إذا كانت ستواجه الولايات المتحدة أم بنما أم هندوراس.

الحلم أصبح حقيقة

على صعيد اخر استطاع منتخب أيسلندا، أن يحول الحلم لحقيقة، ويتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تغلَّب على كوسوفو (2-0)؛ حيث انطلقت الاحتفالات بعد المباراة، واستمرت حتى اليوم؛ حيث أشاد المشجعون بفريقهم. وبعد انطلاق صافرة النهاية، في ملعب لاوجارد السفالور ستاديوم، أضاءت الألعاب النارية سماء ريكيافيك عاصمة أيسلندا. وبعد المباراة، هتفت الجماهير في ساحة إنجولفستورج الرئيسية في العاصمة حيث ارتدى اللاعبون والمشجعون قمصانًا كتب عليها كأس العالم 2018 لأيسلندا، ورددوا الهتافات التي اعتادوا عليها منذ يورو 2016 . وقال المعلق الرياضي هاوكور هاردارسون الذي علق على المباراة: هذا غير حقيقي. إنه يحدث. أيسلندا تتأهل لكأس العالم.. الحلم أصبح حقيقة. سنذهب إلى روسيا. وتأهل المنتخب الأيسلندي كأول المجموعة التاسعة متفوقًا على كرواتيا، وأوكرانيا، وتركيا، بينما كان منتخبا فنلندا، وكوسوفو بعيدين تمامًا عن المنافسة. وقال جودني بيرجسون، رئيس الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم للموقع الإخباري فيسير: إذا كنت أحلم فلا توقظوني. وكتبت صحيفة فريتابلاديدعنوانا رئيسيًا جاء فيه: روسيا: نحن في طريقنا. وجاء عنوان صفحات الرياضة : عملاق كرة القدم الصغير يتأهل لروسيا. وكتبت صحيفة دايلي موجونبلاديد في عنوانها الرئيسي: إنجاز رياضي عظيم، فيما جاء عنوان صفحات الرياضة: كأس العالم لم يعد مجرد حلم. وقال المدرب هيمير هالجريمسون عقب المباراة إنه من الصعب التعبير عما شعر به، خاصة وأنه كان مشتت الذهن.. هذا شيء مجنون. أعني: بيليه، ومارادونا، وأرون إينار جونارسون!. وأشاد أيضا بالمدرب السابق للمنتخب لارس لاجرباك، المدرب السويدي الذي قاد الفريق في يورو 2016 – أول بطولة كبرى يشارك بها المنتخب الأيسلندي، والتي وصل فيها لدور الثمانية. وقال لإذاعة روف المفتوحة: بالتأكيد كنا بحاجة له ولقد وضع أساس ما نفعله الآن. يستحق كل التقدير.