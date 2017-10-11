سان جيرمان يخطّط لمطاردة نجم تشيلسي

{ باريس – وكالات: يتطلع مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، والمدير الفني الإسباني أوناي إيمري لتدعيم خط وسط الفريق، بصفقة قوية عقب نهاية الموسم الجاري. وأشارت صحيفة 10 سبورت الفرنسية إلى أن إيمري بات مجبرًا على استغلال الثلاثي أدريان رابيو وتياجو موتا وماركو فيراتي في خط الوسط دون وجود بديل قوي لهم، في ظل رحيل الثنائي بليز ماتويدي وجريجورز كريتشوفياك مطلع الموسم الجاري. ولفتت إلى أن مسؤولي باريس حاولوا تدعيم خط الوسط مطلع الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات مع كل من جان ميشيل سيري لاعب نيس ودانيلو بيريرا لاعب بورتو البرتغالي وفابينيو نجم موناكو باءت بالفشل. وذكرت أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يخطط للدخول في مفاوضات جادة لضم نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، خاصة أنه يجيد اللعب في كل مراكز خط الوسط. وأشارت إلى أن نجولو كانتي كان محط اهتمام النادي الباريسي في صيف 2016 بعد مساهمته القوية في التتويج الإعجازي لفريق ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي، إلا أن اللاعب نفسه اعترف بأنه غير نادم على رفض الانضمام إلى العملاق الباريسي لرغبته في الاستمرار بالبريمييرليج.