مدرّب تشيلي يحمّل نفسه مسؤولية الفشل ويعلن الرحيل

ميسي ينقذ الأرجنتين ويلحق بالعربة الأخيرة في قطار المونديال

{ مدن – وكالات: انفجر ليونيل ميسي، وسجَّل ثلاثية بشباك الإكوادور، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، لينقذ الأرجنتين، ويقودها للظهور في مونديال روسيا 2018 . وجدت الأرجنتين، نفسها متأخرة بهدف منذ الدقيقة الأولى، وبعد 37 ثانية فقط، وهو الأسرع في التصفيات، سجَّله روماريو إيارا. لكن ميسي الذي قدم أفضل مستوياته منذ فترة طويلة مع الأرجنتين، ردَّ سريعًا بثنائية في الدقيقتين (11، 18)، قبل أن يحرز الهدف الثالث هاتريك في الدقيقة (62). وأعاد ميسي، الهيبة لمنتخب التانجو، ولحق بالعربة الأخيرة في قطار التأهل للمونديال حيث انتزع بطاقة التأهل بصعوبة بالغة من خلال التقدم للمركز الثالث في جدول التصفيات بـ28 نقطة. وحرمت البرازيل، تشيلي بطل آخر نسختين من كوبا أمريكا من الظهور بمونديال روسيا 2018، بعدما فازت عليها (3-0) اليوم الأربعاء بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. دخلت تشيلي، المباراة، وهي في المرتبة الرابعة (المؤهلة مباشرة للمونديال)، لكنَّها وجدت نفسها بعد المباراة في المرتبة السادسة، خارج الفرق المتأهلة مباشرة، أو عبر الملحق. سجَّل أهداف المنتخب البرازيلي، الذي كان قد ضمن تأهله منذ فترة طويلة باولينيو جونيور، وجابرييل خيسوس هدفين في الدقائق (55، 57، 90). وحافظت البرازيل بهذا الفوز، على مسيرتها الخالية من الهزائم في التصفيات، إلى 17 مباراة متتالية، ورفعت رصيدها إلى 41 نقطة في التصفيات. ويمثل غياب منتخب تشيلي عن المونديال، لطمة قوية لهذا الجيل من اللاعبين الأفذاذ حيث يضم لاعبين من طراز عالمي، مثل أليكسيس سانشيز، وأرتورو فيدال.

خروج تشيلي

أعلن خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب تشيلي، رحيله عن لاروخا بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا صيف 2018. وقال بيتزي في تصريحات نقلتها مجلة فور فور تو البريطانية قلت من قبل إن عقدي مع تشيلي ينتهي بعد التصفيات، ولذلك لن أستمر مع المنتخب، رغم أن القرار بيد الاتحاد، بتجديد عقدي أو رحيلي، لكني لا أود البقاء. وأوضح سأجلس مع رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم لدراسة أسباب الفشل في التأهل لكأس العالم والبحث عن سر هذا التراجع الكبير لإيجاد حلول، لكني لا أعتقد أنني سأكون جزءًا من هذه الحلول. واختتم أتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الفشل، فأنا المدير الفني للمنتخب وأنا من أضع التشكيلة وطريقة اللعب واختار اللاعبين ولذلك لن أجدد عقدي، أتمنى التوفيق للاروخا في المواعيد المقبلة. وتولى بيتزي منتخب قيادة تشيلي في كانون الثاني عام 2016 وقاده للفوز بكوبا أمريكا في العام ذاته. وحسم التعادل نتيجة لقاء بيرو وكولومبيا ليضمن الأخير التأهل المباشر للمونديال، بينما يخوض المنتخب البيروفي الملحق ضد نيوزيلندا.