لقاء أوغندا خطوة أخرى على طريق رفع الحظر الكلي

28 تعادلاً وخسارة تأخذ نفط الجنوب إلى المركز العاشر

الناصرية – باسم الركابي

اعلن لاتحاد العراقي لكرة القدم موعد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الاوغندي وذلك في الثالث عشر من الشهر المقبل في مدينة كربلاء ضمن ايام الفيفا والجهود الرامية لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية بأقرب وقت ممكن.

ومهم ان تتصاعد جهود الاتحاد بالاتجاه المذكور من خلال الاتفاق واستضافة الفرق المختلفة باتجاه دعم المهمة الاولى حيث رفع الحظر عن الملاعب.

ومهم ان تأتي اقامة المباريات المذكورة بهذه الطريقة التي تمثل الاختبارات المطلوبة في عكس صورة التنظيم والانضباط التي عليها اصبحت عليها اليوم ملاعبنا رغم الحضور الجماهيري الذي حرص على متابعة المباريات التي تمثل التحول الكبير في مسار عودة المنتخب واللعب بين جمهوره وفي ملاعبه بعد فترة انقطاع طويلة.

جملة فوائد

كما حققت المباريات السابقة مع الاردن الاساطير وكينيا وشباب سوريا جملة فوائد منها العودة الى الدخول المنظم للمباريات وقبلها الاستفادة من التذاكر الدخولية التي مهم ان تنسجم والدخل الشخصي للمتابعين لاغلبهم من الشباب والعاطلين والخريجين لكن مهم ان تاتي مع مستوى المباريات وحجم الفرق الزائرة لان المتفرج على اتم الاستعداد لدفع مبلغ تذكرة الدخول عندما يشعر باهمية المباراة وهو ما معمول به في كل ارجاء المعمورة كما تمت الاستفادة من تحسين موقع المنتخب في تصنيف الفيفا.

والاهم هنا الاستمرار بادامة وتاهيل الملاعب التي تسبق المباريات التي نالت رضا كل الزوار ولجان رفع الحصار التي حضرت لعدد من الملاعب التي مهم جدا ان تستمر الوزارة في متابعتها عبر الضوابط التي اعتمدتها مع فرق الدوري لكي تبقى جاهزة على مدار الوقت.

ومهم جدا ان نجد اليوم اكثر من ملعب جاهز لاستقبال المباريات التي تشكل التحول وتدفع بالاتجاه الصحيح حيث المدينة الرياضية في البصرة وكربلاء وميسان ونتمنى ان يشهد ملعب ميسان احدى المباريات من خلال التنسيق ما بين الوزارة والاتحاد وتجاوز الحالات المتشنجة بينهما والتوجه بثقل مشترك لانجاز مهمة رفع الحظر المشكلة لتي كلفت الكرة العراقية الكثير من الامور الفنية عندما بقيت تلعب المنتخبات والاندية لاكثر من ثلاثة عقود خارج العراق يفترض ان تنهي بعدما واصل العراق يقدم ما يبرر عدم استمرار الحظر بهذه الطريقة لكن علينا ان ننتظر ما سيقوم به لاتحاد الدولي ممثلا برئيسه انفانتينو الرجل الذي يقدم مستوى راق من العمل الاداري على مستوى العالم ويدعم الدول مع توجه خاص للدول التي تواجه المشاكل المختلفة.

وبصراحة ان الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الدولي في هذه الفترة ومنذ استلامه المهمة يستحق التقدير بعد زاول عهد الادارة الفاسدة لبلاتر التي فضحها فسادها الذي ازكم الانوف ووضعها خارج المهمة والى مزبلة التاريخ الرياضي.

الجانب الفني

من الجانب الفني تحققت مكاسب عدة للمنتخب الوطني الذي شهد تغيرا واضحا بعدما تسلم المهمة المدرب باسم قاسم الذي غير في الكثير من التفاصيل داخل المنتخب من حيث النتائج الرسمية والتجريبية عندما حصل على سبع نقاط من ثلاث مباريات حيث التعادل مع اليابان الذي جلب الرغبة للاعبين في تقديم الافضل وتجاوز الامور من خلال التغلب على تايلاند والامارات امام اربع نقاط كسبها المنتخب في المرحلة الاولى بوقت راضي شنيشل الذي اضاع فرصة التاهل بعدما عاند وركب راسه وتخبط بشكل غريب وافتقد للحوار وطريقة اللعب والاختيار للتشكيل المطلوب قبل ان يفرط بنتائج عدد من المباريات التي كانت في متناول اليد، وحصل الذي حصل بعدما خرجنا من التأهل الذي دمر قلوب الشارع الرياضي بسبب النكسة القائمة لليوم.ما يحققه المنتخب من نتائج في المواجهات التجريبية واخرها الفوزعلى كينيا لاتداو جراح عشاق الكرة الذين كانوا يمنون النفس في ان يعود المنتخب مرة اخرى الى المحفل الكروي العالمي في روسيا العام المقبل بعد المشاركة الاولى 1986 لكننا نبحث اليوم عن ما يدفع الى رفع الحظر لكي تاخذ الامور مسارا اخرا عبر اقامة المباريات في الملاعب العراقية والاهم ان يرفع الحظر الكلي من اجل عودة المنتخب للعب في العاصمة التي تنتظر بلهفة عودة المنتخب للعب في الشعب لكن مهم ان تسير الامور بهذه الطريقة خطوة خطوة ويامل ان يكون القادم الافضل.وهنا وكما تطرقنا في الحديث عن مباراة كينيا علي الاتحاد ان يستغل هذه الفترة وايام الفيفا من خلال دعوة فرق اعلى مستوى ومعروفة لتحقيق الفوائد المختلفة وتواجد تلك المنتخبات في العراق سيكون له تاثير في الاسراع في رفع الحظر المشكلة التي يجب ان تواجه بجهود الكل قائمة والتنسيق مع الاتحاد الاسيوي وطرح الامور مرة اخرى لتحريك الملف امام حاجة العمل والتنسيق للفترة المقبلة عبر اعداد المنتخبات والاندية وعودة الروح للكرة العراقية عبر الاسراع لرفع الحظر الذي لايمكن ان يستمر لفترة اطل بعد ذي جرى واحصل ولابد من تنسيق وتصعيد المواقف س والتعامل مع رغبة الفيفا في دعم الملف. ويقول الزميل الدكتور حامد الشطري استاذ الاعلام في جامعة ذي قار ما يحدث على الارض هنا وفي الملاعب المحلية في استقبال ومقابلة عدد من الفرق بغض النظر عن مستوياتها يمثل الخطوة المهمة على طريق اغلاق ملف الحظر الذي شكل معاناة حقيقية على مستوى المنتخبات التي لم تجد فرصة اللعب هنا مع مرور الوقت الطويل كذلك انعكاسها السلبي على نفوس الجمهور الذي يجد نفسه الوحيد البعيد عن متابعة المنتخبات والفرق الي تحتاج إلى دعم الارض والجمهور باتجاه تسهيل مهمة المشاركة التي لازالت تسير عكس رغبة الكل.

جهود الاتحاد والشباب

المهم ان تتواصل جهود الاتحاد والوزارة مع الاتحاد ومواجهة الامور بقوة من اجل انهاء هذه المشكلة والتوجه نحو العمل المستقر من خلال اقامة المباريات الرسمة وكذلك البطولات لكن الاول تصعيد الجهود بعمل منظم وطرح الامور التي تقنع الفيفا امام رغبتنا في تجاوز الحظر، المهم ان تجري المباريات التجريبية وان تتبادل الملاعب التي نالت اهتمام الشارع الرياضي بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب التي حققت اكثر من خطوة في هذا الاتجاه امام طموحات التوسع والارتقاء بالبنى التحتية.

فريق نفط الجنوب

يبدو ان اقامة الدوري الممتاز بالية الدوري العام كشفت الواقع الحقيقي لفرق الدوري من حيث المستوى والنتائج والموقف الفرق في سلم الترتيب قبل ان تواجه اغلبها مشاكل مختلفة اخرتها في المنافسة والموقف لانها تحتاج الى فرق متكاملة ومن مستويات قادرة على خلق الفرص والاعتماد على جهود مجموعة الفريق والقيام بالدور المطلوب منها حتى ظهرت فرق بعيدة عن مستواها عندما كانت تشارك في دوري المجموعات الى الدوري العام الذي مثل الخطوة المهة في دعم الكرة العراقية واللاعبين في خوض اكبر عدد من المباريات. وكان مهم ان يبقى ويستمر امام مشاركة 16 فريق مثلا وهو ما يعطي نكهة فنية للمباريات والمواجهات القوية المباشرة بين الفرق الجماهيرية لتي هي من تدعم الامور في ظل امكاناته وقدراتها المختلفة حتى لو عدنا الى مواقف الفرقي الترتيب نجده مناسبا مع تاخر وتراجع الطلاب مثلا للمركز السابع لانه ظهر متواضع في بعض المباريات وبمستوى الميناء مع ملازمة الازمة المالية التي يبدو لم تنتهي قبل ان تظهر في كل موسم وبقساوة في المرة الاخيرة عندما رفض اللاعبين خوض مباراة الكاس امام نفط الوسط ويعدذلك امرا خطيرا لفريق مثل الطلبة الذي دخل منافسا على اللقب قبل ان يظهر من الباب الخلفي والحال لاربيل الذي ظهر بقوة وارتقى للواجهة بعدما خطف اللقب اربع مرات في غضون فترة قصيرة قبل ان ينسحب الامر الذي لم تظهر بعض الفرق بثقة وكما تطلبه المهمة التي يراها الجمهور الافضل من حيث خوض عدد المباريات التي عكست المستويات الافضل مع فارق الامكانيات

لعبرة بالنتائج

ويبدو ان الامور وتحقيقالمشاركة المهم والمناسبة تتوقف كلها على اداء ودور اللاعبين ولان العبرة تبقى بالنتائج عندما بقيت المنافسة والتقارب في المواقع ما رفع من درجة المنافسة بشكل كبير بعدما بقي تبادل المواقع بين الجوية والنفط والشرطة وبعدها الزوراء وكذلك نفط الوسط الى الجولة الاخيرة حصرا بين الجوية والنفط والشرطة.

وكاد النفط ان ينهي سيطرة الفرق الجماهيرية لولا عثرته امام الجوية في الجولة 33 من الدوري بعدان كرر الجوية فوزه في المرحلة الاولى والنتيجة الثانية انهت امل وطموحات كتيبة حسن احمد الذي قدم فريقا متوازنا وتلعب عناصره كرة جميلة وقدموا ما عليهم حتى اخذت بقية الفرق تتعامل من خلال تقديم الاغراءات لهؤلاء اللاعبين ومنهم من انهى علاقته بالفريق حيث الابرز والافضل ايمن حسين الذي انتقل للشرطة في مكسب كبير لدعم صفوف القيثارة التي استقطبت عناوين معروفة سعيا لمشاركة تتطلع لهاادارة بنيان من اجل الحصول على اللقب واعود للحديث عن الفرق لمشاركة حيث نفط الجنوب الذي انهى موسمه الاخير في الموقع العاشر بعيدا عن طموحات الادارة و والجمهور البصري المرتبط طبعا بفريق الميناء بعد مشاركة تعد مقبولة وبطولة لم تكن سهلة ومرت في بعض اوقاتها صعبة لم تعبر عن رغبة الادارة وواقع الكرة البصرية لكن لايمكن التقليل من شان للاعبين في تقديم الفريق بمستوى مهم عبر النتائج التي تظهر مقبولة بعدما كانت بين المد والجزر والبداية التي اخذت من الفريق الكثر من النقاط التي فرط بها عندما بدا المسابقة بالتعادل الذي طال سبع جولات واثرت على موقفه قبل ان تاتي النتائج الايجابية المحدودة جدا تعثر الفريق في ملعبه وخارجه الى ما قبل نهاية المرحلة الاولى ا لتي شهدت ترك المدرب علي وهاب المهمة حينما تراجعت النتائج والموقف في سلم الترتيب لياتي الدور على المدرب السابق للفريق عادل ناصر الذي ترك علاقته بفريق الديوانية ليلتحق بفيقه السابق ويتولى مهمة لم تكن سهلة بعد تراجع نتائج الفريق وعطاء اللاعين قبل ان يتدرج ناصر ويقدم نفسه مع الفريق في وضع ارتفع فنيا بعدما اعتمد الفريق على مبارياته في ملعب البصرة ونجح في تدارك بعض نتائج مباريات الارض والتعامل معها بشكل مقبول امام الحاجة لدعم الفريق وتفادي النتائج السلبية لتي سيطرة على اجواء المشاركة التي دعمت بشكل كبير من قبل الادارة التي حرصت على تامين متطلبات الامور من كل الجوانب وهذا ما يحسب لها والدفع بالأمور ضمن الخطوات التي تعامل معها المدرب واللاعبين لاعادة ترتيب الفريق الذي نجح في تحقيق بعض النتائج لكن ما كان ان تبقى على مستوى الارض ونزف النقاط في مباريات الذهاب التي لم يستفيد منها كما كان مطلوبا في ان يتوازن في الامور لكن لايمكن ان تبقى الاعتماد فقط على مباريات التي خرجت عن سيطرة الفريق الذي حقق الفوز في 8 مباريات ويظهر عدد قليل من مجموع 36 مبراة كان قد لعبها الفريق الذي كان قد تعادل في 15 مباراة ويبدو ذلك يعود لضعف الدفاع عندما تلقت الشباك 42 هدفا قبل ان تؤثر نتائج التعادل على مسار الامور لانه كان بمقدور اللاعبين تحويلها لمصلحة الفريق قبل ان تذهب بشكل سلبي خصوصا لتي جرت في البصرة التي لايمكن تركها والتفريط بها وتضاعف من الامور التي بقيت تسير خارج الرغبة ولان الرهان يبقى دوما على مباريات الاياب التي فرطبها الفريق شكل واضح قبل ان بقي يعاني شكل كبير في الذهاب ولم يقدر ان يحقق الا فوزا واحدا

كما خسر الجنوب 13 مباراة اثرت كثيرا على الترتيب الفرقي عندما تراجع الى موقع المؤخرة قبل ان يعود بقوة في المباريات المهمة التي نجح في معالجة الموقف والتقدم الى الحادي عشر وبقي متواجدا به لفترة قبل ان يستعيد الفريق نفسه واستفاد من تراجع نتائج نفط ميسان في الربع الاخير من المرحلة الثانية الفرصة التي تعامل معها الفريق بجد رغم المتاعب لتي ظهرت مع غلب الفرق نتيجة الصعوبات لتي لازمت المسابقة منها تأجيل المباريات لفترات وامتداد فترة الدوري التي عكرت من اوجه الدوري الذي خلق حالة من الملل بين الفرق والجمهور وكان ان تجري الامور بجد لتفادي الاخطاء التي تكررت في الدوري.

وضع هجومي

وظهر نفط الجنوب بوضع هجومي مناسب عندما تمكن من تسجيل 36هدفا كما ظهر المهاجم باسم علي الورقة الرابحة عندما سجل عدد من الاهداف لكن المشكلة بالدفاع الذي اثر على مجمل النتائج عندما نجد الفريق حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 مبراة وخسارة 13 وكان بالإمكان افضل مما كان بعدما تسلم المهمة المدرب عادل ناصر الذي تعامل مع الواقع ونجح في ادارة بعض المباريات رغم صعوباتها لكن المشكلة هو عدم الظهور في مباريات الذهاب التي كانت وراء تاخر الفريق في الترتيب الذي وصل الى الادوار الاخيرة من بطولة الكاس قبل ان يخسر من الزوراء وينهي الموسم فارغ اليدين ومن دون انجاز وكانت المشاركة ببطولة الكاس الفرصة المواتية لكنه اصطدم بقوة الزوراء وتزامنت المباراة مع مبراة القوة الجوية بالدوري.

والاخبار منقطعة عن الفريق اليوم ولم نسمع شيء حول ما يتعلق بالاستعداد للموسم المقبل الذي يبدو سيستمر مع المدرب نفسه ونجح في تخصيص الملعب لخوض مباريات الموسم المقبل ويبدو ان الادارة تواجه ضائقة مالية تركت اثارها السلبية على قطاع الرياضة لان اغلب الفرق لاتحصل على حاجتها من الاموال ومهم ان تستفيد من المشاركة الاخيرة والدخول في الدوري بحال اقوى وقديكون الامر مقبولا لديها اذا ما اقيم الدوري بالية المجموعتين.