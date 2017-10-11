السبت إفتتاح بطولة بغداد للفرق المؤسساتية

المصافي يتوّج بكأس العراق لكرة القدم الشاطئية

بغداد – الزمان

توج فريق المصافي على حساب فريق الدفاع المدني ببطولة كاس العراق بكرة القدم الشاطئية والتي انتهت بنتيجة ستة اهداف مقابل هدفين والتي جرت أحداثها يوم اول امس الثلاثاء في ملعب اللجنة خلف مقر اتحاد الكرة وبحضور رسمي من قبل رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عبد الخالق مسعود وأمين السر الدكتور صباح رضا وممثل من وزارة الشباب والرياضة نصير حسين ونائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الدفاع المدني اسعد يوسف، وأمين السر اكرم والي، ومدرب منتخب شباب العراق بالكرة الطائرة علاء شاكر فضلا عن الزملاء الاعلاميين والصحفيين.

وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من الدولي احمد عباس والحكم الشاب اكرم مهدي والحكم الثالث مؤيد سعد.

نجح فريق المصافي بخطف لقب كاس العراق بكرة القدم الشاطئية بعدما تغلب على فريق الدفاع المدني بستة اهداف مقابل هدفين، حيث سجل للمصافي كل من علي جواد وسجاد حسين، و لكل منهم هدفان، وحسين ابراهيم وعبدالله سهيل هدف لكل واحد منهم، فيما جاء هدفا الدفاع المدني بامضاء اللاعب عمر محمد.

واستطاع فريق المصافي ان يتسيد على مجريات المباراة، والجميع يعلم ان هذا الفريق يمتلك خيرة لاعبي كرة القدم الشاطئية، بالاضافة الى التدريبات المستمرة عكس فريق الدفاع المدني الذين لم يخض اي وحدة تدريبية منذ فترة لكنه استطاع ان يجاري نوعا ما فريق المصافي ويصل الى المرمى في الكثير من المحاولات لكن الخبرة والتكتيك العالي من قبل لاعبي المصافي اوقف جميع محاولات لاعبي الدفاع المدني، وحسم المصافي الشوط الاول لصالحهم بعدما تقدموا بهدفين مقابل هدف، وتغير سيناريو الشوط الثاني، حيث دخل لاعبو المصافي بقوة واستطاعوا ان يضيفوا ثلاثة اهداف مع السيطرة والاداء الجيد لتصبح النتيجة خمسة اهداف مقابل هدف، وعند مطلع الشوط الثالث ختم مهرجان الاهداف عن طريق المتالق سجاد حسين، في حين قلص الفارق عمر محمد وازدادت محاولات الدفاع المدني لكن دون جدوى، وكان حارس مرمى المصافي محمد سامي دائما على يقظة، ورد الكثير من الكرات الخطرة الى ان جاءت صفارة الحكم معلنا انتهاء المباراة بفوز المصافي بستة اهداف مقابل هدفين.

توزيع الجوائز

وزعت الجوائز بين الفرق الفائزة، حيث سلم رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود كاس البطولة الى الفريق الفائز الاول المصافي، في حين سلم جائزة الفريق الثاني الدفاع المدني عن طريق أمين السر صباح رضا، وايضا تم تسليم كاس بطولة المرحوم عادل الياسري الى فريق الجيش الذي توج فيها، فضلا عن توزيع الجوائز الفردية والطاقم التحكيمي.

بطولة بغداد

على صعيد متصل تفتتح بطولة بغداد بكرة القدم الشاطئية للفرق المؤسساتية يوم السبت المقبل والتي ضمت ستة فرق وسيلعبون بنظام الدوري لمرحلة واحدة وستكون جميع المباريات على ملعب اللجنة خلف مقر اتحاد كرة القدم.